SGK’ya başvuranın direkt hesabına yansıyor! 4a,4b,4c tüm hepsini kapsıyor! 2 ayrı yerden maaş alma imkanı! 5 yıldan beri sigortası bulunanlar...

SGK hem maaş hem aylık alabilmenize olanak sağlıyor. Ölüm aylığı SGK tarafından sigortalı olarak çalışan bir kişinin ölümü sonrası geride kalanlara aylık ödeme olarak verilir. Ölüm aylığı bağlanması için belirli şartlar bulunuyor. Çalışan biri iseniz maaşınız ölüm aylığı almanıza engel değil. Eşinin vefatı nedeni ile dul aylığı alanlar ayrıca babasının ölümü nedeni ile de ek olarak yetim aylığı alabilir. Bekar ve ya dullar ölüm aylığından yararlanabilir. İşte İşte dul ve yetim aylığı ile ilgili merak edilen tüm sorular ve yanıtları...