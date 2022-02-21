BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Şubat Salı süt ürünlerinde fırsatlar! Terayağ 37,25 TL’ye, tuvalet kağıdı 19,90 TL'ye düştü! Poşetini alan gelecek…
BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Şubat Salı yayınlanır yayınlanmaz tüm illerden vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı. BİM'de bu hafta Dost Tuzsuz Topak Tereyağı 500 g 37,25 TL, Dost Laktozsuz Yoğurt 750 g 10,90 TL, Türkşeker Biber Salçası 690 g 9,25 TL, Efor Platinum Siyah Çay 1 kg 30,50 TL ve daha pek çok gıda ürünlerinde uygun fiyatlar var. Ayrıca her evin ihtiyacı olan Familia 3 Katlı Kağıt Havlu 6 Rulo ve Familia 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 8 Rulo 19,90 TL'ye BİM şubelerinde sizleri bekliyor olacak.
21.02.2022 06:43 - Son Güncelleme: 21.02.2022 06:43
BİM marketlerde Terayağ 37,25 TL'ye, tuvalet kağıdı 19,90 TL'ye düştü ve yetişen kapacak. Her Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel, çeşitli ürünleri satışa sunan marketler zinciri bu hafta yine dopdolu. BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Şubat Salı süt ürünlerinde de fırsatlar vatandaşları bekliyor. Poşetini alan gelecek ve şimdiden alacaklarının listesini yapmak isteyenler kataloğu incelemeye başladı Haberimizin içeriğinden BİM aktüel 22 Şubat fırsatlarına bakabilir, havlu kağıdı da 19,90 TL'den yakalayabilirsiniz.