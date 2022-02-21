BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Şubat Salı süt ürünlerinde fırsatlar! Terayağ 37,25 TL’ye, tuvalet kağıdı 19,90 TL'ye düştü! Poşetini alan gelecek…

BİM marketlerde Terayağ 37,25 TL'ye, tuvalet kağıdı 19,90 TL'ye düştü ve yetişen kapacak. Her Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel, çeşitli ürünleri satışa sunan marketler zinciri bu hafta yine dopdolu. BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Şubat Salı süt ürünlerinde de fırsatlar vatandaşları bekliyor. Poşetini alan gelecek ve şimdiden alacaklarının listesini yapmak isteyenler kataloğu incelemeye başladı Haberimizin içeriğinden BİM aktüel 22 Şubat fırsatlarına bakabilir, havlu kağıdı da 19,90 TL'den yakalayabilirsiniz.