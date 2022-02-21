İlk evini alacaklar yaşadı, devlet yardımları sürüyor! 42.000 TL hibe desteği anında hesaplarda! Hibe desteği başvuru şartları ise…

Ev sahibi olma hayaliyle yanıp tutuşanlara devlet yardımı gecikmiyor. İlk kez ev alacaklara 42.000 TL hibe desteği veriliyor ve yararlanabilmek için bazı şartların taşınıyor olması gerekiyor. Yıllarca para biriktirerek kiradan kurtulup kendi evinde oturmak isteyenler bu konuya yoğun ilgi gösteriyor ve detayları sıklıkla araştırıyor. Devletten 42 bin TL hibe desteği almak isteyen vatandaşların en merak ettiği hibe desteği başvuru şartları ve başvuruların nereden, nasıl yapılacağı oluyor. İşte tüm detaylar!