SGK’dan toplu para müjdesi! Yaş koşulunu sağlamış primi yetmeyen vatandaşları ilgilendiriyor! Başvuranların hesaplarına yatıyor!

Emekli olmanın hayalini kuran vatandaşlar uzun yıllar boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) her ay prim ödemesi yapıyor ve diğer şartları da yerine getirilmesi durumunda emeklilik hakkını elde ediyor. Yaş koşulunu sağlamış fakat primi yetmeyen vatandaşlar için ise SGK tarafından toplu prim ödemesi yapılıyor ve bunu duyan vatandaşlar detayları merak ederek yoğun bir şekilde araştırıyor. Toplu prim iadesi ödemesi yapılan kişilerin taşıması gereken şartlar nelerdir? İşte ayrıntılar!