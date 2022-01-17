Taşıt finansmanı başvurunuzu yapmayı unutmayın! Sıfır ve ikinci el araç alacaklar bakmadan geçmeyin! Ziraat, Vakıf Katılım…

Araba alma hayali ile yanıp tutuşan vatandaşlar yıllarca yaptıkları birikimin yanında bir de finansman bularak bütçelerini zorlamadan ödeme yapmak istiyor. Sıfır ve ikinci el araç alacaklar için özel fırsatlar sunan bankalardan taşıt finansmanı başvurunuzu yapabilirsiniz. Peki taşıt finansmanı nedir, başvuru şartları nelerdir, başvurular nereden ve nasıl yapılıyor. 0 km ve ikinci el araçlar için sağlanan en düşük ve en yüksek vade oranları, nihai fatura kasko değeri hakkında merak edilenler haberimizin içeriğinde yer alıyor.