Duyan duymayan kalmasın ödemeler başladı! Emeklilerin hesaplarına zamlı maaşlarına ek olarak 2.000 TL'den fazla para yatacak!
Emeklilerin hesaplarına zamlı maaşlarına ek olarak 2.000 TL yatacak! Duyan duymayan kalmasın fazladan ödeme dağıtılacak! Emekli promosyon ödemeleri her emeklinin almak istediği bir ek gelir. 2022 yılında emekli maaşları arttı. En düşük emekli aylığı 2.500 TL oldu. Hal böyle olunca bankalar da harekete geçti. Emeklilere ödenen promosyon ödemelerinde artış yaşandı. Emekliler sadece maaşlarını o bankadan çekme sözü verdikleri taktirde bini geçen ödemelerini alabiliyor. En yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar arasında da İş Bankası yeni kampanyasıyla dikkat çekiyor. İşte kampanyanın detayları...
İş Bankası emekli maaş promosyonu kampanyası başlattı. 2022 yılında yeni zamlı emekli maaşı almaya başlayan milyonlarca emekli bir de bankaların kendilerine sundukları promosyon ödemelerinden faydalanıyor. Böylelikle ek gelir elde etmiş olmuyorlar. Yeni yılda pek çok banka müşteri çekebilmek için özellikle emeklilere yönelik promosyon ödemelerini artırdı. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor? En çok promosyon ödeyen banka hangisi? İş Bankası'nın başlattığı promosyon kampanyası heyecanlandırdı. TEB'e maaşını taşıyanlar karlı çıkacak. Maaş tutarlarına göre belirlenen promosyon ödemelerinde 2.000 TL en dikkat çeken rakam oldu. İşte detaylar...
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ KAMPANYASI
İŞ Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar? Emekli maaşları kişiden kişiye değiştiği gibi promosyon ödemeleri de değişkenlik gösteriyor. 1.500 TL'den düşük maaş alan emeklilere 1.750 TL ve 1.500 TL promosyon veriliyor.
2.500 TL arasında maaş alan emeklilere 1.875 TL emekli maaş promosyonu ödemesi yapılıyor.
Ancak son emekli maaş zammı ile beraber bu tutarlar değişti. Yeni yılda en düşük emeklinin maaşı 2.500 TL oldu. İş Bankası da emekli müşterilere maaş farkı olmaksızın 2.000 TL emekli maaş promosyonu ödemesi yapmaya başladı.
TEB EMEKLİ PROMOSYON ÖDEME KAPMANYASINI DUYURDU!
TEB'e maaşını taşıyanlara 2500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. Yapılan açıklamada, ''Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden ve Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Ödeme Talimatı bulunduran emekli maaş müşterilerimiz 2.750 TL'ye varan promosyon kazanıyor.'' denildi.