Duyan duymayan kalmasın ödemeler başladı! Emeklilerin hesaplarına zamlı maaşlarına ek olarak 2.000 TL'den fazla para yatacak!

İş Bankası emekli maaş promosyonu kampanyası başlattı. 2022 yılında yeni zamlı emekli maaşı almaya başlayan milyonlarca emekli bir de bankaların kendilerine sundukları promosyon ödemelerinden faydalanıyor. Böylelikle ek gelir elde etmiş olmuyorlar. Yeni yılda pek çok banka müşteri çekebilmek için özellikle emeklilere yönelik promosyon ödemelerini artırdı. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor? En çok promosyon ödeyen banka hangisi? İş Bankası'nın başlattığı promosyon kampanyası heyecanlandırdı. TEB'e maaşını taşıyanlar karlı çıkacak. Maaş tutarlarına göre belirlenen promosyon ödemelerinde 2.000 TL en dikkat çeken rakam oldu. İşte detaylar...