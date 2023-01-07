En az 5.500 TL emekli maaşı! 4B Bağkur 1261 gün prim... SGK'dan tek evrak yeterli: 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-47 yaşında emeklilik!

Çalışmayan anneye, eşe emeklilik geleceği hazırlamak isteyenler için fırsat kapısı aralandı. Türkiye'de belli şartları yerine getiren herkes emekli olabilir. Bu fırsat kapısı özellikle çalışma imkanı bulamayan ev hanımlarını doğrudan ilgilendiren bu sistem büyük bir kolaylık sağlıyor. Ancak daha önce sigortalı bir yerde çalışmamış olanlar için Bağkur şartları geçerli oluyor. Öte yandan 1 Ekim 2008 öncesi bir sigorta başlangınız var ve prim yetersizse 1261 günü geçmeyerek SSK'dan emekli olabilirsiniz. Peki, 25 yıl evli kalan ev hanımları emekli olabilecek mi? Ev hanımları nasıl emekli olur? İşte tüm detaylar...