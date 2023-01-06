Ocak ayı boyunca en ucuzu! Hangi marketlerde hangi ürünlerin fiyatları sabitlendi? 2023 CarrefourSA, Migros, ŞOK, Happy Center....
Şok, Migros, CarrefourSA, Happy Center gibi Türkiye'nin perakende sektöründe en yaygın şube ağına sahip marketleri, birbiri ardına indirim ve fiyat sabitleme uygulamasına gitti. Bakan Nebati'nin açıklamalarının ardından birçok market peş peşe sabit fiyat kararını açıkladı. İşte Ocak ayı boyunca sabit fiyat uygulamasına geçen marketler.
ŞOK Market tarafından alınan fiyat sabitleme kararına birçok zincir market dahil oldu. Asgari ücret artışının ardından marketlerdeki fahiş fiyat uygulamasına tepki gösterilmesiyle konu hakkında ciddi adımlar atıldı. Buna göre marketler Ocak ayı boyunca etiketlerini sabitleyecek. Vatandaşlar ise hangi marketin fiyat sabitlediğini araştırıyor. Migros, Carrefour, Tarım Kredi başta olmak üzere işte sabit fiyat uygulamasına geçen zincir marketler...
ŞOK OCAK BOYUNCA FİYATI SABİTLEDİ
Bu çağrıların ardından yeni yılın ilk gününde ilk açıklama Şok Marketlerden geldi. Şok Marketler, ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitlediğini duyurdu. Buna göre, markette pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar, ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.
Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel, firma olarak ülke ekonomisine ve müşterilerin bütçesine katkı vermek üzere fiyat sabitleme kararı aldıklarını belirterek, "Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi piyasa fiyatlarının altında, her gün düşük fiyat politikamızla müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin, enflasyonla mücadele kararlılığıyla yüzlerce temel üründe hem fiyatları sabitlediği hem de çok güçlü indirim kampanyaları başlattığı bildirilirken, ocak ayı boyunca un, yağ, çay, şeker, bakliyat, deterjan, çocuk bezi gibi en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyat sabitlemesine gidildi. Aynı zamanda 3 binden fazla markalı üründe ise sürekli indirim yapılırken 23 farklı gruptaki tüm ürünleri kapsayacak şekilde 20 bine yakın üründe özel olarak yüzde 25'ten yüzde 50'ye varan indirimler sunuluyor.