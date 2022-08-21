Bakanlıktan 150 BİN TL geri ödemesiz yardım! Duyan zil takıp oynuyor! 2022 Prefabrik, betonarme ev desteği başladı! Bahçeli konut artık hayal değil...

Bakanlık tarafından oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak destek sağlanıyor. Ev onarımlarında 75.000-TL, prefabrik ev yapımlarında 150.000-TL, betonarme ev yapımlarında 200.000-TL'ye kadar destek veriliyor. Peki, barınma yardımı ne kadar? barınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...