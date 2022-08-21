Bakanlıktan 150 BİN TL geri ödemesiz yardım! Duyan zil takıp oynuyor! 2022 Prefabrik, betonarme ev desteği başladı! Bahçeli konut artık hayal değil...
Evinin oturulmayacak derecede hasarlı ve bakımsız olması durumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşların yardımına koşuyor. Evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan para yardımları binlerce kişi tarafından büyük ilgi görüyor. İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 75.000-TL, prefabrik ev yapımlarında 150.000-TL, betonarme ev yapımlarında 200.000-TL'ye kadar destek sağlanıyor. Bu destekten faydalanmak için bazı şartlara gerek duyuluyor. Bakanlık tarafından yapılan ev ve barınma yardımı şartları ve başvuruları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Peki, barınma yardımı başvurusu ne zaman? Prefabrik ev yardımı ne kadar? Betonarme ev yardımı şartları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Bakanlık tarafından oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak destek sağlanıyor. Ev onarımlarında 75.000-TL, prefabrik ev yapımlarında 150.000-TL, betonarme ev yapımlarında 200.000-TL'ye kadar destek veriliyor. Peki, barınma yardımı ne kadar? barınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen müjde sonrası vatandaşlar barınma yardımı hakkında detayları merak etti.
BARINMA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma şartları aranıyor.