EYT’liye emeklilik formülü! Kısmi emeklilik formülü masada! 3600 günü olanlar için...

ŞİMDİKİ KANUN NE DİYOR?

Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün (10 yıl) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı da doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor.