EYT’liye emeklilik formülü! Kısmi emeklilik formülü masada! 3600 günü olanlar için...
Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak çalışma kapsamında kısmi emeklilik formülü de masaya yatırılacak. Burada da 3600 günü olanlar için yaş şartının esnetilmesi söz konusu olabilecek. Primi eksik olanlar da muradına erebilecek.
21.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 21.08.2022 06:57
EYT'liler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu pek çok formül üzerinde dururken, detayların yıl bitmeden netleşmesi bekleniyor.
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların heyecanla beklediği çalışmada, kısmi emekliliğe ilişkin formüller de gündeme gelecek.
ŞİMDİKİ KANUN NE DİYOR?
Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün (10 yıl) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı da doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor.