Peş peşe duyuruldu! Taşıt, kredi faiz oranlarında görülmemiş rakamlar! Faiz kararı sonrası bankalar acımadı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

Ziraat Bankası, VakıfBank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Halkbank ve diğer bankalar tek tek duyurdu. Araba almak isteyen, çeşitli ihtiyaçları için nakit para gereksinimi olan ya da konut almayı düşünen vatandaşlar kredi kullanımına yöneliyor. Kredi çekmek isteyenler öncelikle kredi faiz oranlarının hangi bankada daha uygun olduğunu yakın mercek altına alıyor. Bankalar güncel faiz oranlarını internet sitesi üzerinden güncelleyerek müşterilerine duyuruyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi kullanacak ya da kullanmayı düşünen herkesi yakından ilgilendiriyor. 'Acaba kredi mi çeksem' diye kafasında soru işareti bulunan vatandaşlar kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ediyor.Bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredi faiz oranı ne? Faiz oranlarında en uygun banka hangileri? İşte tüm merak edilenler...