SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, EYT'li, memur, asgari ücretli herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı! 3 bin 650 TL ile 3 bin 800 TL arasında...
Açıklamalar peş peşe geldi. SGK, SSK, Bağkur, Emekli, EYT'li, memur, asgari ücretli tüm çalışanları yakından ilgilendiren sorular ve cevapları haberimizde yer alıyor. Emekli, dul ve yetimi, işçi, memur, EYT'li herkes çok merak ediyordu. 2022 asgari ücret ne kadar olacak? EYT'de son durum nedir? Emekli olanlar sigortasız olarak çalışabilir mi? Sorularının cevabı haberimizde yer alıyor. Emekli olmam için 900 güne ihtiyacım var, tabi yaş şartıma da 3 yıl var. Bunu isteğe bağlı bir şekilde yurtdışından ödeyebilir miyim? Emekli olan EYT'lilerin hakları ne olacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!
SGK, SSK'lı, BAĞ-KUR'lu, EYT'li, memur, asgari ücretli herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı! 3 bin 650 TL ile 3 bin 800 TL arasında... İşçi, emekli, EYT'li, asgari ücretli olarak çalışan milyonlar merak ediyordu. Ardı ardına açıklamalar geldi. 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? EYT ile ilgili son konum nedir? Emekli olanlar sigortasız olarak çalışabilir mi? Benzer biçimde çok sayıda sorular ve cevapları haberimizde yer alıyor.
Merhaba, ben 2000 girişli bayan sigortalıyım. 1994 Stajım var ama sayılmıyor. Sigortalılığımdan önce doğumum da var o da sayılmıyor. Benim durumumda olanlar için bir yasa çalışması yok mu?
Kadın sigortalılarda ne yazık ki sigortalılıktan önceki doğumlarını borçlanma imkanı bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili defalarca Meclis'e yasa teklifinde bulunulsa da komisyondan geçen teklif olmamıştır. Ancak önümüz seçim, böyle bir hak medyada yer aldıkça çalışmalar da artacaktır.
Staj sigortalılarının sayılması ile ilgili bir çalışma var mıdır?
Merhaba, EYT'lilerle staj sigortalıları birbirinden mevzuat olarak farklı konulardır. EYT'de yasa sonradan değiştiği için hak kaybı meydana geldi ancak staj sigortası hep böyleydi. Tabi bu konuyla ilgili meclise onlarca teklif sunulsa da komisyondan geçen olmadı. 2023 yılı seçim yılı, milyonlarca staj mağdurunun durumu mutlaka ele alınacaktır ancak nihai çözüme kavuşur mu bekleyip göreceğiz.
Merhaba, benim 1987 yılında işe girişim var hatta elimde işe giriş sigortalı kartım bile var. Ancak emeklilik müracaatı yaptığımda SGK prim ödenmemiş diye ret cevabı verdi. Buna itiraz edemez miyim?
Ne yazık ki sizin durumunuzda olan binlerce sigortalı mevcut ve SGK prim ödemesi bulunmayan kişilerin sigortalılık başlangıcını kabul etmiyor. Tabi burada bir hak kaybı söz konusudur ancak yargı yoluna giderseniz davanızı kazanarak emeklilik hakkınızı elde edebilirsiniz. Bu konula ilgili 'prim tahsilatı kurumun yükümlülüğündedir' şeklinde onlarca yargı kararı da mevcuttur. Bir avukattan destek alarak dava açmanız faydanıza olacaktır.
Merhaba, bir firmada 7 yıl çalıştım ve ayrıldım. Kıdem tazminatı tarafıma eksik ödendi, işyerine söylediğimde ise yasal kesintilerden dolayı diyorlar. Kıdem tazminatından ne kadarlık bir kesinti oluyor acaba?
Kıdem tazminatından damga vergisi harici hiçbir kesinti yapılmamaktadır. Bir yıl için brüt ücretiniz tutarında kıdem tazminatı ödemesi alırsınız bundan sadece binde 7,59 oranında bir damga vergisi kesintisi yapılır. Yani ihbar tazminatı gibi %15'lik bir gelir vergisi kesintisi yapılmaz.