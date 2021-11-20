SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, EYT’li, memur, asgari ücretli herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı! 3 bin 650 TL ile 3 bin 800 TL arasında...

Merhaba, ben 2000 girişli bayan sigortalıyım. 1994 Stajım var ama sayılmıyor. Sigortalılığımdan önce doğumum da var o da sayılmıyor. Benim durumumda olanlar için bir yasa çalışması yok mu?

Kadın sigortalılarda ne yazık ki sigortalılıktan önceki doğumlarını borçlanma imkanı bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili defalarca Meclis'e yasa teklifinde bulunulsa da komisyondan geçen teklif olmamıştır. Ancak önümüz seçim, böyle bir hak medyada yer aldıkça çalışmalar da artacaktır.