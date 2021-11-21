EYT çalışmasında son durum: EYT'liler 6 adımda emekli olacak! 5000 ile 5975 gün arasındaki prim ile...
Ankara'da EYT için hazırlıklar sürüyor. Peki EYT'lilere emeklilik için hangi kriterler öne çıkıyor? EYR çalışmasının detayları neler? Kimler EYT kapsamına alınacak? EYT'lilere emeklilik düzenlemesi nasıl olacak? Bu noktada 6 ayrı konu üzerinde duruluyor. İşte milyonlarca sigortalıya emeklilik yolunu açacak çalışmanın detayları...
21.11.2021 07:00
- Son Güncelleme: 21.11.2021 07:00
EYT yasasının kapsamı içine girecek sigortalıların tespiti sağlanacak. Genel olarak 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar kapsama giriyor.
Burada erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yıllık sigortalılık süresi de dikkate alınıyor. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut.