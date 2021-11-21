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Haberler Ekonomi EYT çalışmasında son durum: EYT'liler 6 adımda emekli olacak! 5000 ile 5975 gün arasındaki prim ile...

EYT çalışmasında son durum: EYT'liler 6 adımda emekli olacak! 5000 ile 5975 gün arasındaki prim ile...

Ankara'da EYT için hazırlıklar sürüyor. Peki EYT'lilere emeklilik için hangi kriterler öne çıkıyor? EYR çalışmasının detayları neler? Kimler EYT kapsamına alınacak? EYT'lilere emeklilik düzenlemesi nasıl olacak? Bu noktada 6 ayrı konu üzerinde duruluyor. İşte milyonlarca sigortalıya emeklilik yolunu açacak çalışmanın detayları...

21.11.2021 07:00 - Son Güncelleme: 21.11.2021 07:00
EYT çalışmasında son durum: EYT’liler 6 adımda emekli olacak! 5000 ile 5975 gün arasındaki prim ile...

Milyonlarca sigortalıyı ilgilendiren EYT çalışması da birçok açıdan devam ediyor. İşte EYT'liye emeklilik yolunu açacak 6 önemli aşama….

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EYT çalışmasında son durum: EYT’liler 6 adımda emekli olacak! 5000 ile 5975 gün arasındaki prim ile...

1-KAPSAM: Komisyonun ilk olarak ele aldığı konu kapsam olacak.

EYT çalışmasında son durum: EYT’liler 6 adımda emekli olacak! 5000 ile 5975 gün arasındaki prim ile...

EYT yasasının kapsamı içine girecek sigortalıların tespiti sağlanacak. Genel olarak 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar kapsama giriyor.

EYT çalışmasında son durum: EYT’liler 6 adımda emekli olacak! 5000 ile 5975 gün arasındaki prim ile...

Burada erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yıllık sigortalılık süresi de dikkate alınıyor. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut.

EYT çalışmasında son durum: EYT’liler 6 adımda emekli olacak! 5000 ile 5975 gün arasındaki prim ile...

Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Kapsam bittiğinde yasadan etkilenecek kişi sayısı da ortaya çıkacak.

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