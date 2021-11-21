Yeni yıl müjdesi EYT'de 3'lü maaş formülü netleşiyor! 2 şartı sağlayan emekli olup maaşına kavuşacak! 40 yaş üstü için...

Emeklilik için geri sayım yapan yüz binlerce EYT'li son dakika açıklamalara kilitlendi. Milyonlarca kişi emeklilik düzenlemesini büyük bir heyecanla bekliyor. Devlet EYT konusunu kapsamlı bir değerlendirme sürecine aldı. Bu çalışmalarda öncelikle kimlerin kapsama gireceği tespit edilecek daha sonra da emeklilik için uygulanacak formüller tek tek masaya yatırılacak. Bu aşamada maliyet hesabı da çıkartılarak karar kısmına gelinecek. EYT çalışmalarının 2022'de tamamlanması beklentiler arasında yer alıyor. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için süreç nasıl işleyecek? Gündemdeki EYT formülleri neler? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son durum nedir? Gündemdeki EYT formülleri neler? Eyt son durum ne oldu 2021? İşte tüm merak edilenler haberimizde!