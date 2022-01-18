SGK-SSK ve Bağkur’lulara toplamda 4 bin 186 TL ödeme müjdesi! Ek zam ve ikramiye sonrası en az 24 bin 600 TL artış

3600 Ek Gösterge Ne Zaman Verilecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelindiği ifade edildi. Polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşirelerin çalışırken, emekli olurken ve emekli olduktan sonra çok daha yüksek ücret almasını sağlayacak yeni düzenleme için geri sayım başladı. Emekli aylıklarında söz konusu düzenleme ile en az 1.150 TL'lik bir artış olması bekleniyor.