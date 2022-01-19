İŞKUR start verdi başvurular az önce başladı! Bakanlık ve belediyelere işçi ve memur alınacak! En az 4.253 TL maaş! Gençlik çalışanı, aşçı, şoför...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kamuya memur alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise, 2020 veya 2021 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 60 veya 70 puan almış olmak gerekmektedir.