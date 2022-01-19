T.C kimlik numaranızın son hanesiyle kontrol etmeyi unutmayın! 2.299 TL hesaplara yatırılacak! 2022 zamlı evde bakım maaşı…

Merakla ve heyecanla beklenen evde bakım maaşı ödemeleri bugün itibariyle başladı ve 2.299 TL hesaplara yatırılıp yatırılmadığına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranı rakamlarına göre pek çok maaşta 2022 zammı yapıldı ve bunlardan biri de evde bakım aylığı oldu. Zamlı evde bakım aylığının hesaplara yatırılmasını bekleyen binlerce vatandaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları ile hesaplarını kontrol etmeye başladı. T.C kimlik numaranızın son hanesi ile yatırılıp yatırılmadığını öğrenebilirsiniz. 2022 zamlı evde bakım maaşından yararlanmak isteyenlerin merak ettiği başvuru şartları da haberimizde yer alıyor.