T.C kimlik numaranızın son hanesiyle kontrol etmeyi unutmayın! 2.299 TL hesaplara yatırılacak! 2022 zamlı evde bakım maaşı…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Ocak ayı evde bakım maaşına ilişkin önemli açıklamalar geldi. 2022 TÜİK zammı ile evde bakım maaşının 2.299 TL'ye yükseltildiği duyuruldu. Her ay hesaplara yatırılması heyecanla beklenen evde bakım aylığı Ocak 2022'de zamlı şekilde mi ödenecek, nereden ve nasıl kontrol sağlanıyor? T.C Kimlik numaranızın son hanesiyle olabileceği gibi SMS ile de hesaplarınızı kontrol etmeniz mümkün. 2022 zamlı evde bakım maaşı ile ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.
Merakla ve heyecanla beklenen evde bakım maaşı ödemeleri bugün itibariyle başladı ve 2.299 TL hesaplara yatırılıp yatırılmadığına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranı rakamlarına göre pek çok maaşta 2022 zammı yapıldı ve bunlardan biri de evde bakım aylığı oldu. Zamlı evde bakım aylığının hesaplara yatırılmasını bekleyen binlerce vatandaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları ile hesaplarını kontrol etmeye başladı. T.C kimlik numaranızın son hanesi ile yatırılıp yatırılmadığını öğrenebilirsiniz. 2022 zamlı evde bakım maaşından yararlanmak isteyenlerin merak ettiği başvuru şartları da haberimizde yer alıyor.
Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirterek "Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz.
'ÖDEMELER 20 OCAK'A KADAR TAMAMLANACAK'
Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşın bu yardımdan faydalandığını kaydeden Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık 1798 TL ödeme yapıldığını hatırlatarak "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan toplam 957 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Ocak'a kadar tamamlanacak" diye konuştu.