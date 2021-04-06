SGK, SSK ve Bağkur'lu olan vatandaşlar için... Hesabınıza anında yatıyor! Aylık 2500 TL maaş alanlara tek seferde 1600 TL!

Emeklilere özel promosyon kampanyalarında Nisan 2021 yarıyılında daha yüksek meblağlı ödemeler için bankalardan ilanlar yayımlanıyor. Hali hazırda emekli ücretini hangi bankadan alacağına karar verememiş emekli kişiler için duyuru yapılan yeni teklifleri inceledik. Aşinayı üzere emekli vatandaşlara ücretlerini bir bankaya taşımaları gidişatında promosyon ödemesi yapılıyor. 2020 senesinde meblağları güncellenen promosyon ödemelerinde, 2021 senesi kampanyaları daha cazip hale geliyor. Emekli maaşını herhangi bir bankadan alan müşterilere, bankalar kendi kampanyaları dahilinde bir ödeme yaparlar. Ödemeler 3 yıllık ödeme süreci için peşin ödenir. Ödemeler en düşük emekli maaşları için 500 TL olarak yapılırken bu oran bankanın kendi inisiyatifinde değişebilir.