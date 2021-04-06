Bankada 32 günlük mevduat hesabında 20.000-30.000 TL parası olanlar şanslı... Bankalarda son dakika mevduat faizi depremi!

Bankada 32 günlük mevduat hesabında 20.000-30.000 TL parası olanlar şanslı... Bankalar arasında yaşanan rekabet giderek çoğalmaya devam ederken bu yüksek rekabet faiz oranlarına da yansıdı. Bankaların güncellenen faiz oranları sonrasında 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi ile en yüksek faiz getirisini haberimizde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu BDDK tarafından peş peşe yapılan müdahaleler sonrasında 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları yükseldi. Yaşanan yükselişin ardından bankada parası olanlara iyi haber verildi. İşte bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları ve en yüksek faiz verenler...

06.04.2021 08:00 - Son Güncelleme: 06.04.2021 08:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





