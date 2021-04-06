Bankada 32 günlük mevduat hesabında 20.000-30.000 TL parası olanlar şanslı... Bankalarda son dakika mevduat faizi depremi!
Bankada 32 günlük mevduat hesabında 20.000-30.000 TL parası olanlar şanslı... Bankalar arasında yaşanan rekabet giderek çoğalmaya devam ederken bu yüksek rekabet faiz oranlarına da yansıdı. Bankaların güncellenen faiz oranları sonrasında 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi ile en yüksek faiz getirisini haberimizde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu BDDK tarafından peş peşe yapılan müdahaleler sonrasında 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları yükseldi. Yaşanan yükselişin ardından bankada parası olanlara iyi haber verildi. İşte bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları ve en yüksek faiz verenler...
Bankada 32 günlük mevduat hesabında 20.000-30.000 TL parası olanlar şanslı. Bankalarda son dakika mevduat faizi yarışı arşa çıktı. Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir süratle yükselişe geçti. Yaşanan yükselişin ardından 30 bin liranın aylık faiz getirisi de merak ediliyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası, N Kolay Aktif Bank bono hesabı, Alternatif Bank, Odeabank, QNB Finansbank ve Şekerbank tarafından açıklanan son 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları rakamları ile 20.000-30.000 TL aylık faiz getirisi hesaplama haberimizde...
Bankadan yüksek faiz nasıl alınır?
Birikimini bankada bırakanlar daha yüksek faiz almak için kesinlikle bankalar arasında faiz karşılaştırması yapmalı, yatıracakları fiyat yüksekse değişik şubelerden kesinlikle telefonla arayarak öneri almalıdır. Bazı bankalar alıcılarına özel çok daha yüksek faiz oranı öneriyi sunmakta olup özellikle de yatırılan meblağ geliştikçe verilen faiz öneriyi de yükselmektedir.