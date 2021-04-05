BİM 6 Nisan aktüel kataloğuyla bakliyat ürünlerinde fırsat! Yarın sabah saatleriyle birlikte...

BİM 6 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bakliyat ürünlerinin ön planda yer aldığı kataloğda Dardanel Ton Balığı, Saban Kırmızı Mercimek, Bağcı Kuru Sele Siyah Zeytin, Indomie Noodle Jumbo 5'li Paket, Pınar Dana Uzun Sosis ve Superfresh Dondurulmuş Pizza Tost ürünleri tercih edilenlerden olacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte BİM 6 Nisan aktüel kataloğu ürün listesi