BİM 6 Nisan aktüel kataloğuyla bakliyat ürünlerinde fırsat! Yarın sabah saatleriyle birlikte...
BİM 6 Nisan aktüel kataloğuyla yarın marketlere gelecek yeni ürün indirimleri araştırılıyor. BİM'de bu hafta Aslı Dondurulmuş Peynirli Su Böreği, Amasya Et Dana Döner, Superfresh Dondurulmuş Pizza Tost, Lezita İskender Soslu Piliç Döner, Bonfilet Dondurulmuş Köfte Çeşitleri, Dost Tam Yağlı Kaşar Peyniri, Serel Çanakkale Bombası Çikolata Dolgulu Helva, Knorr 3'lü Anadolu Tahıl Çorbaları ve Çorba Kasesi ve Efsane Osmancık Pirinç ürünleri rafların en dikkat çeken ürünleri olarak karşımıza çıktı.
BİM 6 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bakliyat ürünlerinin ön planda yer aldığı kataloğda Dardanel Ton Balığı, Saban Kırmızı Mercimek, Bağcı Kuru Sele Siyah Zeytin, Indomie Noodle Jumbo 5'li Paket, Pınar Dana Uzun Sosis ve Superfresh Dondurulmuş Pizza Tost ürünleri tercih edilenlerden olacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte BİM 6 Nisan aktüel kataloğu ürün listesi