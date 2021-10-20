SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere yüzde 8,46 ve 10,50 zam! Artış sonrası maaşlar da netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşı
2022 senesine girmemize son 2,5 ay kalırken, emekliler gözünü yeni senede yapılacak zamma çevirdi. TÜİK'in ekim, Kasım ve Aralık ayları enflasyon rakamlarını açıklamasının sonrasında net rakam belli olacak ancak, memur emeklileri amacıyla oluşturulan maaş hesaplamalarında yüzde 10,46'lık bir zam göründü. Emeklilere senede iki kere zam yapılmaktadır. Yeni senede yapılacak olan zamlar, TÜİK açıklayacağı 6 aylık enflasyona göre belli olacak. Enflasyon rakamlarının sonrasında memur ve memur emeklilerine yapılacak zam da belli olacak. Daha şuandan milyonlarca memur ve memur emeklisine çifte zam göründü.
MEMUR EMEKLİSİNE ÇİFTE ZAM
Emeklilere senede iki kere zam yapılmaktadır. Yeni senede yapılacak olan zamlar, TÜİK açıklayacağı 6 aylık enflasyona göre belli olacak. Enflasyon rakamlarının sonrasında memur ve memur emeklilerine yapılacak zam da belli olacak. Daha şuandan milyonlarca memur ve memur emeklisine çifte zam göründü.
Ağustos ayında oluşturulan toplu sözleşme kapsamında memur ve memur emeklilerine Ocak Ayı zammı yüzde 5 olarak tespit edildi ve enflasyon farkı da çıktı. Buna göre ekim, kasım ve Aralık verileriyle eş güdümlü enflasyon farkı ya artacak ya azalacak. Merkez Bankası enflasyon farkının yüzde 8,46 olarak gerçekleşebileceğini öngörü etmişti.
EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI YÜZDE 8,46 OLACAK
Ekonomistlerle oluşturulan Ekim ayı anketine göre yılsonu enflasyon beklentisi (2021 senesi TÜFE) yüzde 17,63 oldu. Bu ön gön gerçekleşmesi durumunda emekli zammı Ocak ayında yüzde 8,46 olarak öne çıkacak.