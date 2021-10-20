SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere yüzde 8,46 ve 10,50 zam! Artış sonrası maaşlar da netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşı

Ağustos ayında oluşturulan toplu sözleşme kapsamında memur ve memur emeklilerine Ocak Ayı zammı yüzde 5 olarak tespit edildi ve enflasyon farkı da çıktı. Buna göre ekim, kasım ve Aralık verileriyle eş güdümlü enflasyon farkı ya artacak ya azalacak. Merkez Bankası enflasyon farkının yüzde 8,46 olarak gerçekleşebileceğini öngörü etmişti.