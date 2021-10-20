ÖTV, memura mesai ücreti, tazminat... 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ni görüşme maratonu başlıyor
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin sunumunu bugün yapacak. 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira olarak hesaplandı. Teklife göre memurların saat başı fazla çalışma ücreti yeni yılda yüzde 12.5 artacak ve 1 Ocak'tan itibaren 2 lira 70 kuruş olarak uygulanacak. Teklifte öngörülen düzenlemelerden bazıları şöyle...
20.10.2021 09:12
- Son Güncelleme: 20.10.2021 09:14
TBMM'nin 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni görüşme maratonu, bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Plan Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumla start alacak.
- Memurların 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2022'den itibaren 2 lira 70 kuruş olarak uygulanacak.
- Gelecek yıl lojman satışından 600 milyon lira, arsa satışından 977 milyon 153 bin lira, diğer taşınmaz satışından 631 milyon 81 bin lira, arazi satışından 1 milyar 139 milyon 307 bin lira, sosyal tesis satışından 2 milyon 869 bin lira, diğer bina satışından 1 milyon 165 bin lira olmak üzere toplam 3 milyar 351 milyon 575 bin lira gelir sağlanması öngörülüyor.