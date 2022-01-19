SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliler müjde biraz önce geldi! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! Tek tek açıklandı
2022 yılı için SGK üzerinden borçlanma yoluna giderek askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması ile emekli olmak isteyenler için ödeyecekleri prim oranları belirlendi. Asgari ücrette yapılan artışın ardından belirlenen yeni oranlar erken emeklilik fırsatından yararlanmak isteyenlere cazip seçenekler sunuyor. Belirlenen yeni oranlar üzerinden eksik primlerini borçlanma yoluyla tamamlayarak emekli olmak isteyenlerin SGK üzerinden başvuru işlemlerini yaparak 6 yıla kadar erken emeklilik fırsatından yararlanması sağlanacak. İşte 2022 SGK prim borçlanmalarına ilişkin o detaylar…
19.01.2022 10:54
- Son Güncelleme: 19.01.2022 10:57
2022 Doğum Borçlanması Ne Kadar?
Asgari ücret oranlarının belirlenmesinin ardından yapılan yeni hesaplamalara göre doğum borçlanmasında da ciddi bir artış görülüyor. Sigortalı çalışan kadınların doğum nedeniyle çalışmaya ara verdikleri süreler için çocuk sayısına göre SGK borçlanmasına giderek 6 yıla kadar erken emeklilik fırsatı sağlanabiliyor.
Doğum borçlanması için 2022 asgari ücret oranlarına göre yapılacak artış miktarı üzerinden en düşük günlük prim 53,38 lira olarak hesaplanıyor. En yüksek günlük prim ise 400,32 TL'ye yükseldi.