SGK-SSK ve Bağkur’lu emekliler müjde biraz önce geldi! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! Tek tek açıklandı

2022 Doğum Borçlanması Ne Kadar?

Asgari ücret oranlarının belirlenmesinin ardından yapılan yeni hesaplamalara göre doğum borçlanmasında da ciddi bir artış görülüyor. Sigortalı çalışan kadınların doğum nedeniyle çalışmaya ara verdikleri süreler için çocuk sayısına göre SGK borçlanmasına giderek 6 yıla kadar erken emeklilik fırsatı sağlanabiliyor.