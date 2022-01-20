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Haberler Ekonomi 2022 yılında en ucuz otomobil fiyatları listelendi! Bakmadan geçmeyin! Güncel Hyundai, Fiat, Renault, Dacia, Ford fiyatları…

2022 yılında en ucuz otomobil fiyatları listelendi! Bakmadan geçmeyin! Güncel Hyundai, Fiat, Renault, Dacia, Ford fiyatları…

Araba sahibi olmak ve bunu bütçesini zorlamadan yapmak isteyenler, 2022 yılında güncellenen otomobil fiyatları sonrasında en ucuz araçları araştırmaya başladı. Otoobil markaları 2022 başlayınca kampanyalarını ve fiyatlarını güncelledi, ÖTV ile ilgili de değişiklikler oldu ve ÖTV indiriminde kalan araçların da güncel fiyatları merak edildi. Haberimizin içeriğinden Türkiye'nin en ucuz arabalarını görebilir ve kendiniz için en uygun olanı tercih edebilirsiniz. İşte detaylar!

20.01.2022 10:45 - Son Güncelleme: 20.01.2022 10:45
Bakmadan geçmeyin! 2022 yılında en ucuz otomobil fiyatları listelendi! Güncel Hyundai, Fiat, Renault, Dacia, Ford fiyatları…

Yeni yılda arabasını yenileme ya da ilk kez satın alma hayalini kuranlar 2022 otomobil fiyatlarını merak etmeye başladı. Markaların tek tek şubelerini ziyaret etmek yerine öncesinden internet üzerinden araştırma yaparak bilgi edinmek isteyenler için 2022 yılında en ucuz otomobil fiyatlarını listeledik. Hem ihtiyaçlarını karşılayan hem de ekonomik olarak bütçesini zorlamayan araçları tercih etmek isteyenler için en uygun araç fiyatlarını inceleyerek karşılaştırma yapabilir, en beğendiğinizi seçebilirsiniz. İşte güncel Hyundai, Fiat, Renault, Dacia, Ford fiyatları haberimizde yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bakmadan geçmeyin! 2022 yılında en ucuz otomobil fiyatları listelendi! Güncel Hyundai, Fiat, Renault, Dacia, Ford fiyatları…

ÖTV'DE GÜNCELLEME YAPILDI

Otomobil satışlarında Özel Tüketim Vergisi'nde yeni güncellemeler yapıldı. Markalar ise ÖTV değişiklik sınırı içinde bulunan modelleri için fiyat güncellemesi yaptı.

Bakmadan geçmeyin! 2022 yılında en ucuz otomobil fiyatları listelendi! Güncel Hyundai, Fiat, Renault, Dacia, Ford fiyatları…

Yapılan düzenleme ile birlikte ÖTV oranları vergisiz fiyatı 120 bin TL'nin altı için yüzde 45, 120-150 bin arası yüzde 50, 150-175 bin arası yüzde 60, 175-200 bin arası yüzde 70, 200 bin üstü yüzde 80 oldu.

Bakmadan geçmeyin! 2022 yılında en ucuz otomobil fiyatları listelendi! Güncel Hyundai, Fiat, Renault, Dacia, Ford fiyatları…

Başka bir deyişle Satış fiyatı 212 bin 400 liranın altında olanlara ÖTV oranı yüzde 45, 212 bin 401 ile 318 bin 600 liranın arasında olan modellerde ÖTV oranı yüzde 50, fiyatı 318 bin 601 lira ile 371 bin 700 lira olan otomobillerde ÖTV oranı yüzde 60, fiyatı 371 bin 701 ile 424 bin 800 lira olanlarda ÖTV oranı yüzde 70, 424 bin 801 liranın üstünde ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanmaya başlandı.

Bakmadan geçmeyin! 2022 yılında en ucuz otomobil fiyatları listelendi! Güncel Hyundai, Fiat, Renault, Dacia, Ford fiyatları…

İŞTE EN UCUZ OTOMOBİL FİYATI

1600cc motor hacmine sahip olan otomobillerde ÖTV 3 dilimden oluşurken yeni düzenleme ile 5 dilime çıktı.

En ucuz otomobil Hyundai i10 oldu.

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