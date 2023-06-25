SGK-SSK, Bağkur'luya %70 intibak + %35 ek zam tablosu çıktı! 7500, 8000, 9000 TL alan emekliye 5 haneli maaş! Temmuz 2023 zam oranları belli oldu! 12.204 TL çıplak maaş, 15 p. refah payı...

2023 yılında asgari ücret, %34 oranında bir artışla 11.402 TL'ye yükseltildi. Bu zam, memurlar ve emekliler için gelecek zam oranlarını merak konusu haline getirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için son aşamaya gelinirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, ilk 6 aylık enflasyon verilerini açıkladı. Emeklilerin ne kadar zam alacakları ve EYT'lilerin bu zamdan faydalanıp faydalanamayacakları da merak ediliyor. Tüm bu konularla ilgili detaylar haberimizde...