Müjde torba yasada! EYT 5000 prim, Bağkur Tescil affı, 3600 kısmi ve kademeli emeklilik, staj ve çıraklık sigortası, kira...İşte son dakika gelişmesi

EYT yasasının yürürlüğe girmesinden sonra, yaklaşık 5 milyon kişi emeklilik hakkı elde etti. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan vatandaşlar, borçlanma veya prim ödeme şartını yerine getirmişlerse yaş haddine takılmadan emekli olabiliyor. Ancak EYT yasasından yararlanamayan ve prim günü eksikliği olan kişiler için yeni emeklilik reformuyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu süreçte, emeklilik reformu için atılacak adımlar kapsamlı bir şekilde araştırılıyor. İşte detaylar...