SSK BAĞ-KUR’a 9.250 TL, memur emeklisine 22.000 TL kök maaş! Emekliye memura süper zam müjdesi geldi! Seyyanen artış + refah payı dahil maaşlara en az...

Temmuz ayı itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarında önemli bir artış yapılacak. Bu artışlar, 6 aylık enflasyon oranlarıyla birlikte refah payını da içerecek. Temel amaç, emekli maaşlarının enflasyona karşı korunması ve emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesidir. Son verilere göre, temmuz ayında yapılacak zam tutarlarıyla ilgili önemli ipuçları ortaya çıkmaya başladı ve son hesaplamalar detaylı bir şekilde yapıldı.