Vav TV İzle
Haberler Ekonomi SGK, SSK, Bağkur'lu, EYT'li, emekli, memur, asgari herkesi ilgilendiriyor! 8 müjde geldi! EYT'de geriye dönük haklar ödenecek mi? 9.950 TL maaş...

SGK, SSK, Bağkur'lu, EYT'li, emekli, memur, asgari herkesi ilgilendiriyor! 8 müjde geldi! EYT'de geriye dönük haklar ödenecek mi? 9.950 TL maaş...

SSK, Bağkur, EYT'li, memur, emekli, asgari ücretli herkes merak ediyordu. Tüm soruların yanıtı belli oldu. 7000 iş günüm var gün arttıkça maaşım düşüyor mu? Toplam 6300 gün SGK prim günüm var, EYT çıkarsa hemen emekli olabilir miyim? 18 aylık Bağkur yatırdım. Şimdi yatırmıyorum. Emeklilik hakkım olur mu? 15 Şubat 2007 yılında memur olarak işe başladım. Kaç yaşında emekli olabilirim? 1978 doğumluyum. Yaşı beklemek için 3600 gün prim yetiyor mu yoksa 5800 prim gününü tamamlamak mı gerekiyor? 8100 gün prim ödeme günüm var normal emeklilik ve EYT için durumum nedir? Şeklinde birçok sorunun cevabı araştırılıp, uzman yorumlarını okuyor. İşte tüm merak edilen soru ve cevaplar haberimizde!

takvim.com.tr
10.06.2022 17:04 - Son Güncelleme: 10.06.2022 17:04
SGK, SSK, Bağkur’lu, EYT’li, emekli, memur, asgari herkesi ilgilendiriyor! 8 müjde geldi! EYT’de geriye dönük haklar ödenecek mi? 9.950 TL maaş...

Herkesi ilgilendiren sorular cevap buldu. Çalışma hayatını ilgilendiren ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren birden fazla konuda sorular yanıt buluyor. Böylece çözüm bekleyen bütün konular sonuca ulaşmış olacak. Son olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile alakalı çalışma kamuoyu ile paylaşılacak. 8300 gün sigortalılık sürem var ne zaman emekli olurum? EYT'den faydalanabilir miyim? Emekli maaşını yükseltme şansım var mı? Yarım maaş gibi yarım sigorta mı olacak? İşte tüm merak edilenlerin yanıtı haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
SGK, SSK, Bağkur’lu, EYT’li, emekli, memur, asgari herkesi ilgilendiriyor! 8 müjde geldi! EYT’de geriye dönük haklar ödenecek mi? 9.950 TL maaş...

21.11.1979 doğumluyum .15.06.1997 SGK girişliyim. Toplam 6300 gün SGK prim günüm var EYT çıkarsa hemen emekli olabilir miyim? Çıkmazsa ne zaman emekli olabilirim? TARIK ÜSTÜNDAĞ

EYT çıktığında şartlara bakılır şu an hiçbir şey net değil., 57 yaş ve 5900 gün şartlarıyla emekli olursunuz

SGK, SSK, Bağkur’lu, EYT’li, emekli, memur, asgari herkesi ilgilendiriyor! 8 müjde geldi! EYT’de geriye dönük haklar ödenecek mi? 9.950 TL maaş...

2) Selam. Ben yurt dışı çalışmaları karşılığında 5400 günlük ödeme yaptım ve bana SSK numarası verdiler ama beni Bağ-Kur dan emekli ettiler. YAŞAR KAYA

2019 yılında çıkartılan bir yasa ile yurt dışı borçlanmaları BAĞKUR kapsamına alındı. Bu yüzden de BAĞKUR şartlarında emekli oluyorsunuz.

SGK, SSK, Bağkur’lu, EYT’li, emekli, memur, asgari herkesi ilgilendiriyor! 8 müjde geldi! EYT’de geriye dönük haklar ödenecek mi? 9.950 TL maaş...

3) 37 yıllık evli ev hanımıyım. 18 aylık BAĞKUR yatırdım. Şimdi yatırmıyorum. Emeklilik hakkı olur mu? TURHAN ASLAN

18 aylık prim ile emeklilik mümkün değil. Eğer Bağkur'dan devam edecekseniz en az 5400 gün yatırmanız gerekiyor yani 15 yıl. Ev hanımı olmasının emeklilik ile ilgisi yok.

SGK, SSK, Bağkur’lu, EYT’li, emekli, memur, asgari herkesi ilgilendiriyor! 8 müjde geldi! EYT’de geriye dönük haklar ödenecek mi? 9.950 TL maaş...

4) 9/5/1971 doğumluyum sigorta başlangıcım 1/4/1990 8878 günüm var fiili hizmet olarak 5 ay 8 günüm fiili hizmet vermişler ne zaman emekli olurum? MURAT ÇOLAK

İşe başlangıç tarihiniz 5 ay 8 gün geri çekilecek. 52 yerine 51 yaşında emeklilik imkanı olacak. Buna göre yaşınızda dolmuş SGK'ya gidip dosyanıza baktırın...

SON DAKİKA