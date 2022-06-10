SGK, SSK, Bağkur’lu, EYT’li, emekli, memur, asgari herkesi ilgilendiriyor! 8 müjde geldi! EYT’de geriye dönük haklar ödenecek mi? 9.950 TL maaş...

Herkesi ilgilendiren sorular cevap buldu. Çalışma hayatını ilgilendiren ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren birden fazla konuda sorular yanıt buluyor. Böylece çözüm bekleyen bütün konular sonuca ulaşmış olacak. Son olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile alakalı çalışma kamuoyu ile paylaşılacak. 8300 gün sigortalılık sürem var ne zaman emekli olurum? EYT'den faydalanabilir miyim? Emekli maaşını yükseltme şansım var mı? Yarım maaş gibi yarım sigorta mı olacak? İşte tüm merak edilenlerin yanıtı haberimizde!