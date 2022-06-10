47-48-49-52 yaş öncesi dikkat! EYT kanunlaştığında geriye dönük ödeme yapılacak mı? 1998 tarihinde 18 yaşından küçük olanlar EYT’li sayılır mı?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika çalışmalar gündemdeki yerini korurken vatandaşlar da birçok sorunun cevabını merak ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, bir televizyon programında EYT düzenlemesiyle ilgili taslak masada açıklamasında bulundu. Peki EYT kanunlaştığında geriye dönük ödeme yapılacak mı? SSK'da 1997 tarihinde işe girişi olanlar EYT çıktığında hemen emekli olabilecek mi? 1998 tarihinde 18 yaşından küçük olanlar EYT'li sayılır mı? Merak edilen soruları Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı.
EYT meselesi arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar gelen son dakika açıklamalarını anbean takip ederken bir yandan da merak ettikleri soruların yanıtını arıyor. En çok sorulan sorular arasında "EYT kanunlaştığında geriye dönük ödeme yapılacak mı? 1998 tarihinde 18 yaşından küçük olanlar EYT'li sayılır mı?" yer alıyor. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar…
Ben 8 yıl önce 5 sene yaşı bekledikten sonra emekli oldum. EYT kanunlaştığında geriye dönük olarak bizim de haklarımız ödenecek mi? MUSTAFA YILDIZ
5 sene yaşı beklemekten ziyade kanunda yaş şartınız yerine geldiği zaman emekli olmuşsunuz mevcut kanunlarda emeklilik için yıl yaş ve prim şartının üçünün aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. EYT ile ilgili çalışmalar hala devam ediyor oradan nasıl bir netice çıkar bilmiyoruz.
01.01.1980 doğumluyum 1993-1997 çıraklık eğitim merkezinde eğitim ve stajyerlik yaptık buna istinaden sigorta girişi 1993 görünüyor. 01.061999'da kendi aile şirketimizden sigortam yapıldı şu an toplam 5182 prim günüm var. ETY kabul durumunda ne olur bilgilendirseniz sevinirim. HÜSEYİN ÖZLÜ
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar EYT kapsamında bulunuyor. Siz de öylesiniz zaten çıraklık ve staj geçerli değil. Ancak aile şirketinde fiili çalışmanız yoksa hatır sigortası yapıldıysa onlar geçerli olmayabilir dikkat edin.
15.04.2021 tarihinde emekli oldum, 01.09.2021 tarihinde toplu sözleşme imzalandı, toplu sözleşme farkını aldım, emekli maaşıma toplu sözleşme farkı yansır mı? Emekli maaşım tekrar hesaplayıp maaşım artar mı, azalır mı? BİROL TUNA
Toplu sözleşme yapıldığında siz çalışıyordunuz ve bu fark size ödendi. Zaten emekliliğiniz toplu sözleşme sonrası olduğu için yansıtılmıştır.