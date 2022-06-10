47-48-49-52 yaş öncesi dikkat! EYT kanunlaştığında geriye dönük ödeme yapılacak mı? 1998 tarihinde 18 yaşından küçük olanlar EYT’li sayılır mı?

01.01.1980 doğumluyum 1993-1997 çıraklık eğitim merkezinde eğitim ve stajyerlik yaptık buna istinaden sigorta girişi 1993 görünüyor. 01.061999'da kendi aile şirketimizden sigortam yapıldı şu an toplam 5182 prim günüm var. ETY kabul durumunda ne olur bilgilendirseniz sevinirim. HÜSEYİN ÖZLÜ

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar EYT kapsamında bulunuyor. Siz de öylesiniz zaten çıraklık ve staj geçerli değil. Ancak aile şirketinde fiili çalışmanız yoksa hatır sigortası yapıldıysa onlar geçerli olmayabilir dikkat edin.