Bakanlık açıklama yaptı! Son dakika haberi: O paralar hesaplara yatmaya başladı! Hemen kontrol edin!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri olarak hizmete sunulan evde bakım parası ödemelerine ilişkin, bir son dakika duyurusu yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre haziran ayı evde bakım ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığı bildirildi. Peki, evde bakım parası yardımı nedir? Evde bakım parası ödemeleri kimlere yapılır? İşte bakanlığın evde bakım parası yardımına ilişkin tüm detaylar