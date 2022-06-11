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Haberler Ekonomi Bakanlık açıklama yaptı! Son dakika haberi: O paralar hesaplara yatmaya başladı! Hemen kontrol edin!

Bakanlık açıklama yaptı! Son dakika haberi: O paralar hesaplara yatmaya başladı! Hemen kontrol edin!

Geliştirdiği sosyal yardım modelleri, sunduğu fiziki yardımlar ve diğer hizmetleri sayesinde ülke sınırları içerisinde yaşayan özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022 yılında da hizmetlerini geliştirerek sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda bakanlık tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden birisi olan evde bakım ödemelerine ilişkin gündeme düşen son dakika duyurusuna göre bakanlığın, ayın 15'ini beklemeden ödemeleri hesaplara aktarmaya başladığı bilgisi kaydedildi.

takvim.com.tr
11.06.2022 09:03 - Son Güncelleme: 11.06.2022 09:03
Bakanlık açıklama yaptı! Son dakika haberi: O paralar hesaplara yatmaya başladı! Hemen kontrol edin!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri olarak hizmete sunulan evde bakım parası ödemelerine ilişkin, bir son dakika duyurusu yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre haziran ayı evde bakım ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığı bildirildi. Peki, evde bakım parası yardımı nedir? Evde bakım parası ödemeleri kimlere yapılır? İşte bakanlığın evde bakım parası yardımına ilişkin tüm detaylar

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Bakanlık açıklama yaptı! Son dakika haberi: O paralar hesaplara yatmaya başladı! Hemen kontrol edin!

Henüz evde bakım yardımından hizmet almayan vatandaşlar ile hali hazırda söz konusu ödemelerden yararlanan vatandaşlar, ödemelerin hangi illeri kapsamında yatırıldığını, ödeme hizmetinin kimlere sunulduğunu araştırmaya başladılar.

Bakanlık açıklama yaptı! Son dakika haberi: O paralar hesaplara yatmaya başladı! Hemen kontrol edin!

Evde Bakım Maaşı Nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın geliştirmiş olduğu sosyal yardım modellerinden birisi olan evde bakım maaşı, "evde bakım parası" ismi ile de bilinmektedir.

Bakanlık açıklama yaptı! Son dakika haberi: O paralar hesaplara yatmaya başladı! Hemen kontrol edin!

Söz konusu yardım kapsamında ihtiyaç sahibi engellilere ve yaşlılara ulaşım sağlayan bakanlık, ilgili hizmetine ilişkin tüm ayrıntıları paylaşmıştır.

Bakanlık açıklama yaptı! Son dakika haberi: O paralar hesaplara yatmaya başladı! Hemen kontrol edin!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmete açılan yardım modellerinden birisi olan evde bakım parası hem fiziksel hem de maddi anlamda kendi bakımını üstlenecek durumu olmayan ihtiyaç sahiplerini kapsamaktadır.

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