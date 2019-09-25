SGK SSK Bağkur emeklisinin en düşük tavan maaşı kaç para olacak? İşte emekli maaşı zam oranları...

2019 yılında SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış yaşanacağı merak ediliyor. Söz konusu SSK ve Bağ-kur emekli maaşlarıyla alakalı olarak detayları paylaşıyoruz. Peki SSK ve Bağ-kur emekli maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağ-kur emekli maaşlarında yüzde kaç oranında zam yapılacak? SSK ve Bağ-kur emekli maaşlarında yaşanan artışla beraber en düşük SSK ve Bağ-kur emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca SSK ve Bağ-kur emekli maaşlarında ne kadar artış yapılacağını sorgulamaya devam ediyor. Peki SSK ve Bağ-kur emekli maaşlarında son durum ne? SSK ve Bağ-kur emekli maaşlarına 2019 yılında yapılacak olan zamlar belli oldu mu? İşte SSK ve Bağ-kur emekli maaşlarında son durum...

Ocak'ta gelirler artacak, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam olacak.