SGK SSK Bağkur emeklisinin en düşük tavan maaşı kaç para olacak? İşte emekli maaşı zam oranları...
Milyonlara yeni maaş müjdesi geldi. 17 milyon kişinin 2020 Ocak zammı şimdiden merak ediliyor. Bu bağlamda 17 milyon kişinin maaşına Ocak ayında zam gelecek. Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların eline geçecek para artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam olacak. Ocakta maaşlar artacağı için, ek ödeme de zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net aylıklarının yüzde 5'i, üstünde olanlara ise yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. SSK ve Bağ-Kur'luların maaşında yüzde 10.64 zam ve ek ödeme artışıyla 108,68 lira ile 541,36 lira arasında yükseliş yaşanacak. Peki kime ne kadar artış olacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de.
2019 yılında SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış yaşanacağı merak ediliyor. Söz konusu SSK ve Bağ-kur emekli maaşlarıyla alakalı olarak detayları paylaşıyoruz. Peki SSK ve Bağ-kur emekli maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağ-kur emekli maaşlarında yüzde kaç oranında zam yapılacak? SSK ve Bağ-kur emekli maaşlarında yaşanan artışla beraber en düşük SSK ve Bağ-kur emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca SSK ve Bağ-kur emekli maaşlarında ne kadar artış yapılacağını sorgulamaya devam ediyor. Peki SSK ve Bağ-kur emekli maaşlarında son durum ne? SSK ve Bağ-kur emekli maaşlarına 2019 yılında yapılacak olan zamlar belli oldu mu? İşte SSK ve Bağ-kur emekli maaşlarında son durum...
Ocak'ta gelirler artacak, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam olacak.