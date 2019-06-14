Türkiye'de en çok kazandıran meslek hangisi? Hangi işte ne kadar para var?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı "Türkiye'de en çok kazandıran meslekler" ile ilgili ayrıntılı bir çalışma yaptı. Sektörler bazlı yapılan çalışmalar sonucu Türkiye'de en çok kazandıran meslek grupları belirlendi. Listede bomba imhalatından kürk ticaretine, beyzbol ve golf sopaları üretiminden hamallığa kadar birbirinden farklı meslekler bulunuyor. İşte 2018 yılına göre Türkiye'nin en çok kazandıran meslekleri...
Gelir İdaresi Başkanlığı sektörler bazında ayrıntılı bir çalışma yaparak Türkiye'de en çok kazanan meslekleri belirledi. Türkiye'de en çok kazananlar faktoring işi yapanlar olurken, listede bomba imalatından kürk ticaretine, hesap makinası imalatından şecere bulmaya kadar çok ilginç meslekler yer aldı.
İşte Türkiye'de en çok kazandıran 46 meslek ve yıllık ortalama kazançları...