SSK, Bağ-Kur emeklisine kurban bayram ikramiyesi zammı var mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Milyonlarca emekli Ramazan bayramı ikramiyelerini aldıktan sonra şimdi gözlerini Kurban bayramı ikramiyelerine çevirdi. Emekliler için bu yaz kazançlı geçecek. Haziran'da açıklanacak ilk 6 aylık enflasyon doğrultusunda emekli maaşına Temmuz'da ne kadar zam geleceği belli olurken yaklaşan Kurban Bayramında emekliler ikramiyelerini alacaklar. Bu yıl Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihlerinde kutlanacak. Buna göre; ikramiyenin de 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 75,41 ile375,62 lira arasında artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en düşük maaş bin 125 lira 48 kuruştan bin 200 lira 89 kuruşa çıkacak. O vakit son dakika emekli zam haberleri ile Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
SSK, Bağ-Kur emeklisine kurban bayram ikramiyesi zammı var mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs'ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini Ağustos ayında alacaklar. Bu sene Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Buna göre de ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Daha önce olduğu gibi yine biner lira olması beklenen ikramiyeler emeklilerin yüzünü güldürecek.
12.5 MİLYON EMEKLİ VAR
Türkiye'de SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı sistemleri üzerinden milyonlarca emekli bulunuyor. Bu emeklilere ölüm aylığı alanlar da eklenince rakam 12.5 milyona çıkıyor. Kurban Bayramı'na kadar emekli olacaklar bu rakama dahil değil. Kurban Bayramı'na kadar emekli maaşı almayı hak edenler de ikramiye alacak.