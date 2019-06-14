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SSK, Bağ-Kur emeklisine kurban bayram ikramiyesi zammı var mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli Ramazan bayramı ikramiyelerini aldıktan sonra şimdi gözlerini Kurban bayramı ikramiyelerine çevirdi. Emekliler için bu yaz kazançlı geçecek. Haziran'da açıklanacak ilk 6 aylık enflasyon doğrultusunda emekli maaşına Temmuz'da ne kadar zam geleceği belli olurken yaklaşan Kurban Bayramında emekliler ikramiyelerini alacaklar. Bu yıl Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihlerinde kutlanacak. Buna göre; ikramiyenin de 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 75,41 ile375,62 lira arasında artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en düşük maaş bin 125 lira 48 kuruştan bin 200 lira 89 kuruşa çıkacak. O vakit son dakika emekli zam haberleri ile Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

14.06.2019 17:46 - Son Güncelleme: 14.06.2019 17:51
SSK, Bağ-Kur emeklisine kurban bayram ikramiyesi zammı var mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

SSK, Bağ-Kur emeklisine kurban bayram ikramiyesi zammı var mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs'ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini Ağustos ayında alacaklar. Bu sene Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Buna göre de ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Daha önce olduğu gibi yine biner lira olması beklenen ikramiyeler emeklilerin yüzünü güldürecek.

SSK, Bağ-Kur emeklisine kurban bayram ikramiyesi zammı var mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

2019'da Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL'lik bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

SSK, Bağ-Kur emeklisine kurban bayram ikramiyesi zammı var mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

12.5 MİLYON EMEKLİ VAR

Türkiye'de SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı sistemleri üzerinden milyonlarca emekli bulunuyor. Bu emeklilere ölüm aylığı alanlar da eklenince rakam 12.5 milyona çıkıyor. Kurban Bayramı'na kadar emekli olacaklar bu rakama dahil değil. Kurban Bayramı'na kadar emekli maaşı almayı hak edenler de ikramiye alacak.

SSK, Bağ-Kur emeklisine kurban bayram ikramiyesi zammı var mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA 10.7 MİLYAR TL ÖDENDİ

Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı. Devlet tüm ödemelerini 31 Mayıs'ta yaparken, sadece emekli bayram ikramiyeleri için kasadan 10.7 milyar TL çıktı. Kurban Bayramı'nda bu rakam 11 milyar TL sevilyelerine çıkabilir.

SSK, Bağ-Kur emeklisine kurban bayram ikramiyesi zammı var mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi 2018'in Ramazan Bayramı'nda ilk kez ödendi. Emekli oılan vatandaşlara bin TL ücret yatırılırken, ölüm aylığı gibi sistemlerle emekli maaşı alanlara hissesi oranında emekli bayram ikramiyesi ödendi.

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