SSK, Bağ-Kur emeklisine kurban bayram ikramiyesi zammı var mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli Ramazan bayramı ikramiyelerini aldıktan sonra şimdi gözlerini Kurban bayramı ikramiyelerine çevirdi. Emekliler için bu yaz kazançlı geçecek. Haziran'da açıklanacak ilk 6 aylık enflasyon doğrultusunda emekli maaşına Temmuz'da ne kadar zam geleceği belli olurken yaklaşan Kurban Bayramında emekliler ikramiyelerini alacaklar. Bu yıl Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihlerinde kutlanacak. Buna göre; ikramiyenin de 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 75,41 ile375,62 lira arasında artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en düşük maaş bin 125 lira 48 kuruştan bin 200 lira 89 kuruşa çıkacak. O vakit son dakika emekli zam haberleri ile Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

14.06.2019 17:46 - Son Güncelleme: 14.06.2019 17:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





