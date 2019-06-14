17 milyona zam! Temmuz'da emekli, memur ve yaşlı maaşları ne kadar olacak? (Video) 14.06.2019 09:39

Temmuz'da yaklaşık 17 milyon kişinin geliri artacak. Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların eline geçecek para yükselecek. Peki Temmuz zammı ile birlikte emeklilerin, yaşlıların, memurların, engellilerin güncel maaşları ne kadar olacak. TAKVİM, şu ana kadar gerçekleşen zam oranlarına göre yeni maaşları hesapladı.

TEMMUZ'DA başta emekliler olmak üzere pek çok kesime zam yolu göründü. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. 5 aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.99, memurların ve memur emeklilerininki ise yüzde 5+0.99 olacak. Memur maaşlarındaki artış, pek çok aylığı da etkileyecek. TAKVİM, şu ana kadar gerçekleşen zam oranlarına göre yeni aylıkları hesapladı:

EMEKLİLER: En düşük maaş, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 908, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 181 liraya ulaşacak. Bağ-Kur emeklilerinde esnafta bin 674 lirayı, çiftçilerde bin 248 lirayı bulacak. En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 liraya çıkacak.

MEMURA 3 ZAM: Memurların maaşlarına zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımları da artacak. Eş yardımı aylık 295,38, çocuk yardımı 0-6 yaş için 69,21, 6 yaş üstü için de 34,60 lira olacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 433,80 lira alacak.

İLAVE ÖDEME: Emekli doktor ve diş hekimlerine ek ödeme artacak. Uzmanların aylık ek ödemesi 2 bin 220 liradan 2 bin 353 liraya, uzman olmayanların da bin 799 liraya ulaşabilecek.

65 YAŞ AYLIĞI: Halen 601,57 lira olan 65 yaş aylığı, 637,60 liraya yükselecek.

ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 508,97 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 720,32 liradan 763,47 liraya ulaşabilecek.



515 BİN KİŞİYE EVDE BAKIM

ÇALIŞMA Bakanlığı'nca, bakıma ihtiyacı olan engelliler ile yaşlıların ailelerinden ayrılmaması amacıyla ödenen aylık bin 305 liralık evde bakım yardımından faydalananların sayısı artarken, aylık ödeme de önümüzdeki ay zamlanacak. Türkiye genelinde 2018'de 513 bin 276 vatandaşa 6 milyar 675 milyon lira kaynak aktarıldı. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde ise 515 bin 749 vatandaşa 3 milyar 934 milyon 624 bin lira ödendi. Halen aylık bin 305 lira 97 kuruş ödeme yapılırken, bu tutar önümüzdeki ay memur maaş katsayısındaki yükselişle artacak. 5 ayda oluşan yüzde 5.99'luk artışa göre, yardımın tutarı bin 384 liraya çıkacak. Bu yardımdan, en az yüzde 50 engelliler ve ağır engeli bulunanlar veya tam bağımlı olanlar faydalanabiliyor.