Milyonlarca emekli vatandaşın gözü kulağı, bayram öncesinde hükümetin vereceği müjdede. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da bayram ikramiyeleri konusunda vatandaşların beklentisi yüksek. Özellikle ekonomik dalgalanmalar ve artan yaşam maliyetleri düşünüldüğünde, bayram ikramiyesinde yapılacak artışlar emekliler için hayati önem taşıyor. Hükümet kaynaklarından sızan bilgilere göre, bu bayramda emeklilere verilecek ikramiye tutarında önemli bir artış olması gündemde. Bu kapsamda, 8 bin lira olarak belirtilen toplam ödeme tutarıyla ilgili 4 farklı formül masada yer alıyor. İşte emeklilere yönelik bayram ikramiyesi ve maaş artışlarına dair tüm detaylar...
Ocak ayı itibarıyla, emeklilerin maaşlarında yüzde 49.25'lik rekor bir artış gerçekleşti ve en düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarıldı. Bu gelişme, milyonlarca emeklinin yüzünü güldürürken, gözler şimdi de yaklaşan bayram ikramiyelerine ve promosyon ödemelerine çevrildi. Emekliler, maaş artışının sevincini yaşarken, bayram öncesinde ikramiye ve promosyonlarla ilgili müjdeli haberlerin gelmesini umut ediyor. Peki, emeklileri ne tür ek ödemeler bekliyor? İşte, emekli vatandaşların merakla beklediği ikramiye ve promosyon ödemelerine ilişkin son gelişmeler...
Tüm emeklilerin maaşına Ocak'ta yüzde 49.25 artış yansıtıldı, en düşük aylık ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Emekliler bu artışları cebine koyarken, gözler yaklaşan bayram ikramiyelerine çevrildi.
İlki Nisan'da ödenecek ikramiyede artış gündeme geldi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyede artış talebine dair soru üzerine, "Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanımız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede, çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz" dedi.