SGK-SSK, Bağ-Kur'luya 8 bin lira ek ödeme o tarihte hesaba geçecek! Emekliye 13. maaş hesabı...

Milyonlarca emekli vatandaşın gözü kulağı, bayram öncesinde hükümetin vereceği müjdede. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da bayram ikramiyeleri konusunda vatandaşların beklentisi yüksek. Özellikle ekonomik dalgalanmalar ve artan yaşam maliyetleri düşünüldüğünde, bayram ikramiyesinde yapılacak artışlar emekliler için hayati önem taşıyor. Hükümet kaynaklarından sızan bilgilere göre, bu bayramda emeklilere verilecek ikramiye tutarında önemli bir artış olması gündemde. Bu kapsamda, 8 bin lira olarak belirtilen toplam ödeme tutarıyla ilgili 4 farklı formül masada yer alıyor. İşte emeklilere yönelik bayram ikramiyesi ve maaş artışlarına dair tüm detaylar...