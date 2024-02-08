BİM-ŞOK 14 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER fiyat listesi! Sevgililer gününe takır takır indirim! Gecelik, saç şekillendirici, kalpli tabak, hediye çeşitleri...

Türkiye'nin önde gelen market zincirleri BİM ve ŞOK, Sevgililer Günü'ne özel birbirinden cazip indirimlerle dolu aktüel ürünlerle müşterilerini karşılıyor. 14 Şubat, aşk ve sevgi dolu bir gün olacak, çiftlere özel ürünlerle kalpleri fethedecekler. İşte BİM-ŞOK market fiyat listesi...
Sevgililer Günü için özel olarak hazırlanan BİM ve ŞOK aktüel ürünler, 14 Şubat tarihinde mağazalarda yerini alacak. Müşteriler, bu özel günü unutulmaz kılacak fırsatları yakından takip ediyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Kol Saati ve Bileklik Seti Kadın-Erkek 219 TL
Düğmeli Pijama Takımı Kadın 269 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 419 TL
Askılı Çanta 149 TL
Pelüş Koala 35 cm 219 TL
Oyuncak Manyetik Bebek Giydirme Oyunu 119 TL
Hayvanları Tanıyalım Şekilli Kitaplar 17,50 TL
Hikaye Kitabı Çeşitleri 27,50 TL