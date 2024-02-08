Ankara, Sakarya, Giresun ve 32 ilde aşırı ucuza satılık! Yastık altında 50-70 bin TL'si olanlara 2+1 3+1 4+1 daire!

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara yönelik cazip bir kampanya başlattı. Bu kampanya, özellikle düşük faiz oranları ve avantajlı ödeme planları ile öne çıkıyor, bu sayede daha geniş bir kitle, kendi evlerinin sahibi olma fırsatı buluyor. Ankara, Sakarya, Giresun gibi Türkiye'nin birçok farklı şehrindeki uygun fiyatlı konut seçeneklerini sizler için inceledik. İşte bütçe dostu satılık daireler hakkında detaylar...