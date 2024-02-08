Ziraat Bankası ve Vakıfbank, ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara yönelik cazip bir kampanya başlattı. Bu kampanya, özellikle düşük faiz oranları ve avantajlı ödeme planları ile öne çıkıyor, bu sayede daha geniş bir kitle, kendi evlerinin sahibi olma fırsatı buluyor. Ankara, Sakarya, Giresun gibi Türkiye'nin birçok farklı şehrindeki uygun fiyatlı konut seçeneklerini sizler için inceledik. İşte bütçe dostu satılık daireler hakkında detaylar...
Ziraat Bankası ve Vakıfbank, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları sevindirecek ucuza konut ilanlarını duyurdu.. Bu fiyatla sunulan geniş ve konforlu daireler, piyasa koşullarında 1+1 dairelerin bile bulunamadığı bir dönemde cazip bir seçenek sunuyor. İşte Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından sunulan satılık daire ilanları...
İnişdibi Mah. 97 m2 Müstakil Ev
Giresun / Merkez / İnişdibi
Konut - Köy Evi: 97 m2
G. No: 15246
360.000 TL
İstanbul Bağcılar'da 15/488 Hisseli Bina
İstanbul / Bağcılar / Fevzi Çakmak
Konut-Bina
788 m2
G. No: 18281
403.000 TL
VakıfBank'tan Satılık 2+1 Daire
Ankara / Beypazarı / Ayvaşık
Konut - Apartman Dairesi 100 m2
29915
650.000 TL
Vakıfbank'tan Satılık 2 Adet Ofis
Gaziantep / Nizip / Saha
İşyeri Ofis
70 m2
G. No: 8444
660.000 TL