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Haberler Ekonomi SGK-SSK açıkladı! 10 yıl çalışmayla emekli olabilirsiniz! 1999 yılının Eylül ayından önce...

SGK-SSK açıkladı! 10 yıl çalışmayla emekli olabilirsiniz! 1999 yılının Eylül ayından önce...

10 yıl çalışmayla emekli olabilirsiniz! SGK-SSK açıkladı! 50 ya da 55 yaşına gelmiş ve 10 sene süresince hizmet vermiş olan vatandaşların elde edebildikleri emeklilik hakkı, işçi olarak çalışan kişileri kapsar. Bununla beraber, 50 ya da 55 yaşında emeklilik isteyen vatandaşların 10 sene süresince da aktif olarak çalışmış olmaları gereklidir. Sürekli olarak çalışma hayatlarının olmaması, kendilerinin 10 sene prim günü ile çalışmalarına engel olur.

takvim.com.tr
11.08.2022 12:44 - Son Güncelleme: 11.08.2022 12:44
SGK-SSK açıkladı! 10 yıl çalışmayla emekli olabilirsiniz! 1999 yılının Eylül ayından önce...

Yeni emeklilik yasasının kapsamı, 1999 yılının Eylül ayından evvel sigorta girişi yapılmış olmasına ve prim günleri ile birlikte çalışma süresinin de doldurulmasına karşın yaşı nedeni ile emekli olamayan kişilerdir.

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SGK-SSK açıkladı! 10 yıl çalışmayla emekli olabilirsiniz! 1999 yılının Eylül ayından önce...

Bu yasa ile birlikte, yalnızca yaşı nedeni ile emeklilik hakkı elde etmek isteyen vatandaşlara emeklilik hakkı verilecektir.

SGK-SSK açıkladı! 10 yıl çalışmayla emekli olabilirsiniz! 1999 yılının Eylül ayından önce...

5 Yıl Erken Emeklilik Yasası

5 sene erken emekli olabilme yasası, emeklilikte yaşa takılanların yaş sınırlarının kaldırılmasını içine alan uygulamadır. 5 sene erken emeklilik yasası ile beraber, 55 yaşında emekli olabilecek olan kişiler, 50 yaşında emeklilik hakkını elde edebileceklerdir.

SGK-SSK açıkladı! 10 yıl çalışmayla emekli olabilirsiniz! 1999 yılının Eylül ayından önce...

Bu hakkın kazanılması içinse sadece prim günlerinin sonuçlanmış ve kalan günlerin ödemelerinin de yapılmış olması gereklidir.

SGK-SSK açıkladı! 10 yıl çalışmayla emekli olabilirsiniz! 1999 yılının Eylül ayından önce...

EYT Kimleri Kapsıyor?

EYT'nin kapsamı, 9 Eylül 1999 tarihinden sonra işe girmiş olan bayan ve erkeklerdir.

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