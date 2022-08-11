Kullanmadığı izni olanlar dikkat! Yıllık izinde kalan süreler yanar mı? Yıllık izin parası alınır mı?
İşçiler yıllık izinleri istedikleri gibi bölebildikleri gibi, kalan izinleri de yanmıyor. Zaman aşımı da olmuyor. İşte kullanılmayan izinler konusunda çalışanların merak ettiği soruların yanıtları...
Yaz sezonunun sonuna yaklaşılırken, çalışanların pek çoğu bu süreçte yıllık iznini kullandı. Bazı çalışanlar da tüm izinlerini bitiremedi. Yani kullanmadığı izni kaldı. Bu izinler yılın kalan döneminde kullanılabilecek. Ancak yine de kullanılamazsa ne olacak? Sonraki yıllara devredecek mi? İznin parası ödenir mi? Zaman aşımı var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...
- Ne kadar iznim var?
İşçilerin kaç gün izin yapacakları mevcut işyerlerindeki kıdemlerine göre belirleniyor. Buna göre 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) kıdemi olan işçilerin en az 14 gün, 5 yıldan çok 15 yıldan az olan işçilerin en az 20 gün, 15 yıl (dahil) ve daha çok olanların ise en az 26 gün izin hakkı bulunuyor. 18 yaşından küçükler ve 50 yaşından büyükler ise her durumda 20 günden az izin yapmıyor. Sözleşmelerle bu süreler artırılabiliyor. İzinler, ilk bölümü 10 günden az olmamak kaydıyla istenildiği kadar bölünebiliyor.
- Mazeret izinleri, resmi tatiller yıllık izinden düşülür mü?
İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde 3 gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise 5 gün ücretli izin verilir. İşçilerin en az yüzde 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar ücretli izin verilir.
Mazeret izinleri yıllık izinden düşülemez. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram ve genel tatiller izin süresinden sayılmaz. Yani resmi tatiller yıllık izne denk geliyorsa, yıllık izin süresinden düşülemez.