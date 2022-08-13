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Haberler Ekonomi Hesabınıza hemen bakın! E-Devlet üzerinden sorgulama yapmanız yeterli! 500 TL ve 1200 TL veriliyor!

Hesabınıza hemen bakın! E-Devlet üzerinden sorgulama yapmanız yeterli! 500 TL ve 1200 TL veriliyor!

E-Devlet üzerinden sorgulama yapmanız yeterli... 200 TL, 500 TL ve 1200 TL veriliyor! Kızılay'a oluşturulan yardım başvurularının sonuçlarının öğrenilebilmesi amacıyla Kızılay'ın resmi internet sitesi kullanılabilir. Bununla birlikte Kızılay para ve erzak yardım müracaatı yapmış olan bireylerin yardımları, ALO 186 hattının aranması ve Kızılay il temsilciliklerinin ziyaret edilmesi ile de öğrenilebilir.

takvim.com.tr
13.08.2022 09:22 - Son Güncelleme: 13.08.2022 09:22
Hesabınıza hemen bakın! E-Devlet üzerinden sorgulama yapmanız yeterli! 500 TL ve 1200 TL veriliyor!

E-devlet üstünden Kızılay yardım müracaatlarının sorgu işleminin uygulanabilmesi amacıyla bireylerin ilk olarak e-devlet sistemine giriş yapmaları gereklidir. E-devlet'e giriş yapılmasından sonra arama kısmına "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" yazılması ve çıkan neticelerin ilkine tıklanması gerekir.

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Hesabınıza hemen bakın! E-Devlet üzerinden sorgulama yapmanız yeterli! 500 TL ve 1200 TL veriliyor!

Kişisel olarak müracaat yapılması dolayısıyla, Kızılay ile birlikte başka devlet kurumlarına oluşturulan müracaatların neticeleri da bu ekran üstünde görünür.

Hesabınıza hemen bakın! E-Devlet üzerinden sorgulama yapmanız yeterli! 500 TL ve 1200 TL veriliyor!

Kızılay Para Yardımı

Kızılay para yardımı uygulaması, gereksinim sahiplerine Kızılay doğrultusundan verdiği belirli bir ücret kampanyasıdır.

Hesabınıza hemen bakın! E-Devlet üzerinden sorgulama yapmanız yeterli! 500 TL ve 1200 TL veriliyor!

Dönemsel olarak sunulmuş olan müracaat tarihlerinde Kızılay para yardımı müracaatı yapabilir ve gereksinim sahipleri, bu yardım yardımıyla her ay gereksinimlerini giderebilecekleri bir oran parayı alabilirler.

Hesabınıza hemen bakın! E-Devlet üzerinden sorgulama yapmanız yeterli! 500 TL ve 1200 TL veriliyor!

Para yardımı, Kızılay doğrultusundan aylık olarak ödenir.

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