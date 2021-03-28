SGK son dakika açıkladı: Emeklilikte düzenleme! Dilekçe verdiğinde çalışıyorsa! 2008 sonrası girişi varsa...

SGK son dakika açıkladı: Emeklilikte düzenleme! AYM tarafından 3 Mart tarihinde önemli bir karar alındı. Alınan kararda emeklilik dilekçesi vermek için işten ayrılma zorunluydu ama kararda bu zorunluluk kaldırıldı. Bunun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu bir genelge yayımladı. AYM'nin kararından sonra yayımlanan genelgede eski uygulamasının devam ettirileceğine yer verildi. Yayımlanan genelgeye baktığımızda Anayasa Mahkemesi'nin 62'nci madddesindekie düzenlemeyi iptal ettiği, ancak söz konusu kanunun yaşlılık aylığından yararlanma şartları başlığı altında bulunan 60. maddesindeki yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır maddesi ile ilgili iptal kararı vermediğinin altı çizildi.

28.03.2021 08:50 - Son Güncelleme: 28.03.2021 08:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





