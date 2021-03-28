Altın fiyatlarında şok sallantı! Kuyumcular bile ne diyeceğini bilemiyor… Altın fiyatlarında bir kez olacak cinsten!
Yerli yatırımcılar, altın maliyetleri yükselecek mi yoksa düşecek mi mevzusunda kaygılı bekleyişini devam ettirirken uzmanlar da yatırımcılara ehemmiyetli nasihatlerde bulunuyor. Ons altın maliyetinde uzun bir müddettir sıkışıp kalınan seviyelerin üzerine çıkılamaması nedeniyle yatırımcılar kafa karmaşıklığı yaşıyor. Altın maliyetinin küresel çaptaki kıymetini gösteren altının ons maliyeti, 1.730 dolar ortamında kısa hareketler yapmaya devam ediyor. Önde gelen emtia piyasası uzmanları ve dünyanın en büyük finans kuruluşları 2021 yılı sonu için yazdıkları tahmin raporlarında altının ons fiyatında 2 bin dolarlara ulaşılacağını belirtirken yerli yatırımcılar da ne yapmaları konusunda kafalarda karışıklık yaşıyor. Uzun bir süredir hareketsiz kalan altın fiyatı 100 yılda bir görülecek cinsten yatay hareketlerine devam ediyor.
Altın piyasasında tarihin en karmaşık dönemlerinden biri yaşanıyor. Yatırımcılar altın fiyatının yükselip yükselmeyeceği konusunda kafa karışıklığı yaşarken, kuyumcular da küresel piyasalardaki altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Ons altın fiyatı sıkıştığı seviyelerden kurtulma çabası verirken dünyanın önde gelen bankaları ve emtia piyasası uzmanları, yıl sonu için hazırladıkları altın raporlarında yükselişi işaret ediyor. Altın fiyatlarını canlı takip etmek isteyen vatandaşlar 26 Mart altın fiyatları hakkında sorgulama yapıyor. Gram altın ve çeyrek altın kaç lira? Altın alım ve satımında talep yükselirken, vatandaşlar altın fiyatının ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. Gram, çeyrek, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatında son günlerde göze çarpan artışın ardından gözler altın fiyatlarına çevrilmişti. Peki altın fiyatları ne kadar?
Bu durum global piyasalarda altın yatırımcılarının endişeli bekleyişini sürdürmelerine yol açıyor. Yerli altın yatırımcıları hem ons altın hem de döviz kurlarını yakından takip ederek altın fiyatında yaşanabilecek yükseliş ve düşüşleri mercek altında tutuyor. Gram altın fiyatını etkileyen döviz kurlarında yaşanan yükseliş hareketinin devam etmesi altın fiyatını 440 liranın üzerinde tutmaya devam ediyor.
Gram altın alış fiyatı 441.71 TL – satış fiyatı 441.78 TL, 22 ayar bilezik alış fiyatı 400,00 TL – satış fiyatı 405,00 TL, ons altın alış fiyatı 1.727,91 TL – satış fiyatı 1.728,21 TL, Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.840,00 – satış fiyatı 2.916,00 TL, yarım altın alış fiyatı 1.426,00 TL – satış fiyatı 1.463,00 TL, çeyrek altın alış fiyatı 715,00 TL – satış fiyatı 732,00 TL.