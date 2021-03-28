Altın fiyatlarında şok sallantı! Kuyumcular bile ne diyeceğini bilemiyor… Altın fiyatlarında bir kez olacak cinsten!

Altın piyasasında tarihin en karmaşık dönemlerinden biri yaşanıyor. Yatırımcılar altın fiyatının yükselip yükselmeyeceği konusunda kafa karışıklığı yaşarken, kuyumcular da küresel piyasalardaki altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Ons altın fiyatı sıkıştığı seviyelerden kurtulma çabası verirken dünyanın önde gelen bankaları ve emtia piyasası uzmanları, yıl sonu için hazırladıkları altın raporlarında yükselişi işaret ediyor. Altın fiyatlarını canlı takip etmek isteyen vatandaşlar 26 Mart altın fiyatları hakkında sorgulama yapıyor. Gram altın ve çeyrek altın kaç lira? Altın alım ve satımında talep yükselirken, vatandaşlar altın fiyatının ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. Gram, çeyrek, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatında son günlerde göze çarpan artışın ardından gözler altın fiyatlarına çevrilmişti. Peki altın fiyatları ne kadar?