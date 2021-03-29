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Halkbank’tan müjde! 6 ay geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuruları...

Esnaf ve sanatkarlar odası ile esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüğünde kayıtlı olmanın ardından en az 3 aylık zamanda faaliyetlerine devam eden iş yerleri için verilecek. İş ya da ikametlerin yer aldığı ilçelerde faaliyetlerine devam eden esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinde ortak olarak yer alan, medeni haklarını kullanmak için ehliyete sahip olan asıl şahıslara verilecektir.

29.03.2021 08:06 - Son Güncelleme: 04.04.2021 14:44
Halkbank’tan müjde! 6 ay geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuruları...

Halkbank tam 6 ay geri ödeme ile kredi başvuruları sunmaya devam ediyor. Konut, taşıt için verilen kredilerin yanı sıra bir taraftan da esnaflar için kredi imkanı sunmaya devam ediyor. Esnaflar için özel olarak sunulan kredi fırsatlarında tam 6 ay geri ödemesiz imkan sunulacak.

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Halkbank’tan müjde! 6 ay geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuruları...

60 ay vadeli kredi başvurusunda aranan şartlar nelerdir?

Esnaf ve sanatkarlar odası ile esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüğünde kayıtlı olmanın ardından en az 3 aylık sürede faaliyetlerine devam eden iş yerleri için verilecek. İş ya da ikametlerin yer aldığı ilçelerde faaliyetlerine devam eden esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinde ortak olarak yer alan, medeni haklarını kullanmak için ehliyete sahip olan gerçek kişilere verilecektir.

Halkbank’tan müjde! 6 ay geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuruları...

Ödemeler belli oldu!

Esnaf ve sanatkarlar için özel olarak işletme kredisi kapsamında verilen kredileri uzun vadeli bir şekilde uygun ödeme koşulları ve cazip faiz oranları ile gelmeye devam ediyor. Ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarını karşılama konusunda işletme kredisinde 125, 150, 175, 200 ve 225 bin TL limitli krediler verilecek.

Halkbank’tan müjde! 6 ay geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuruları...

1, 3 ve 6 ay ödemeli olarak verilen aylık seçenekleri ile imkanlar geliyor. Merak edilen tüm detayları öğrenmek için şubelerden net detayları öğrenme imkanlar sunulacak.

Halkbank’tan müjde! 6 ay geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuruları...
Halkbank’tan müjde! 6 ay geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuruları...
Halkbank’tan müjde! 6 ay geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuruları...