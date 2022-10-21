SGK onayladı PROMOSYONA DEV ZAM! Düşük ödeme alan SSK- Bağkur, 4c'liler bankaya depar atsın! En az 3.000 TL ödeme! Ziraat, Halkbank, TEB, HSCB...
SGK onayladı PROMOSYONA DEV ZAM! Düşük ödeme alan SSK- Bağkur, 4c'liler bankaya depar atsın! Özel bankalardan sonra bu kez de kamu bankaları harekete geçti. En az 3.000 TL ödeme yapılacak! 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında ödeme yapılacak. İşte banka banka güncel PROMOSYON LİSTESİ: Ziraat, Halkbank, TEB, HSCB...
Milyonlarca emekli, maaşlarının yanında 3 yılda bir promosyon ödemesi alıyor. 2022 yılında bir çok özel banka promosyon miktarında güncellemeye gitti. Son olarak kamu bankalarından da adım geldi. Buna göre Ziraat Bankası en az 3.000 TL promosyon ödemesi yapacka. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) taban promosyon tutarlarını güncellediğini duyrudu. 1 Kasım'dan itibaren bankalarla protokol imzalanacak. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? İşte güncel ödemeler...
EMEKLİLERİN EK GELİRİ ARTTI!
Ziraat Bankası, promosyon tutarlarını güncelledi. 3 yıllık bankada kalma sözü verene 5 bin lira'ya kadar promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.
BAŞVURULAR BAŞLADI!
Başvurular alınmaya başlanırken ödemelerin ise 1 Kasım itibariyle gerçekleştirileceği açıklandı. Banka müşterilerinin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularının alınacağı, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarının sistemsel olarak mahsup edileceği kaydedildi.
19 banka ile yeniden imzalanacak protokol ile SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları 3 bin liraya kadar olanlara 3 bin, 3 bin ile 7 bin 500 lira arasında olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara 5 bin liradan az promosyon ödenemeyecek.