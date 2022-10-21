SGK onayladı PROMOSYONA DEV ZAM! Düşük ödeme alan SSK- Bağkur, 4c’liler bankaya depar atsın! En az 3.000 TL ödeme! Ziraat, Halkbank, TEB, HSCB...

19 banka ile yeniden imzalanacak protokol ile SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları 3 bin liraya kadar olanlara 3 bin, 3 bin ile 7 bin 500 lira arasında olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara 5 bin liradan az promosyon ödenemeyecek.