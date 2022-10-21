Doğalgaz kombi yakmayan komşu bin pişman! O derecenin altına düşüren yanacak! Kışa ceza ödeyerek girmeyin...

15 DERECENİN ALTINA DÜŞÜRENE CEZA

"Merkezi ısıtma sistemli, ısı pay ölçerli konutlarda, kış sezonunda sıcaklığın 15 derecenin altına düşmesi halinde kaloriferlerin yakılması zorunlu. Bağımsız bölümler boş dahi olsa bu zorunluluk var. Sıcaklığın 15 derecenin üzerine çıkması halinde de ısıtma sistemlerinin kapatılması gerekiyor. Bu husus, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ısı pay ölçerlere ilişkin mevzuatıyla düzenleniyor" dedi.