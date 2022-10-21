Doğalgaz kombi yakmayan komşu bin pişman! O derecenin altına düşüren yanacak! Kışa ceza ödeyerek girmeyin...
Kış ayları yaklaştı! Doğalgaz ve kombi yakmayan o kişilere ceza verilecek! komşusu kombi yakmayanların hakları da merak konusu oldu. Hukuki düzenlemelere göre, kat maliklerinin kombisini yakmayan komşuya karşı dava açma hakkı bulunuyor. Doğalgaz faturasından tasarruf etmek isteyenler kombilerini açmıyor ya da belli odalarda petekleri açıyor.Fakat kombinin açılması ve belli bir derecenin altına düşürülmemesi gerekiyor. Aksi takdirde size karşı dava açılabilir ve ceza ödeyebilirsiniz. İşte konu hakkında tüm detaylar...
KOMŞUSUNUN DAHA FAZLA YAKMASINA SEBEP OLUYOR
Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Şebnem Akipek "Bu durumda kaloriferi yakmayan kişi, komşusunun daha fazla yakmasına sebebiyet veriyor. Bu kişi, Kat Mülkiyeti Kanunu açısından komşuluk ilişkileri bakımından komşularına zarar veriyor duruma düşüyor. Yine kanunun 33'üncü maddesi gereği kaloriferi yakan komşu, ana taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebiliyor." ifadelerini kullandı.
15 DERECENİN ALTINA DÜŞÜRENE CEZA
"Merkezi ısıtma sistemli, ısı pay ölçerli konutlarda, kış sezonunda sıcaklığın 15 derecenin altına düşmesi halinde kaloriferlerin yakılması zorunlu. Bağımsız bölümler boş dahi olsa bu zorunluluk var. Sıcaklığın 15 derecenin üzerine çıkması halinde de ısıtma sistemlerinin kapatılması gerekiyor. Bu husus, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ısı pay ölçerlere ilişkin mevzuatıyla düzenleniyor" dedi.