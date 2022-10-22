En düşük 3.500 TL aylık maaş! KESİNLEŞTİ! 20-25 yıl evli kalan, çalışmayan ev hanımlarına emeklilik!1261 gün prim + 4/B (Bağkur)...

Son günlerde özellikle internette 20-25 yıl evli kalan ev kadınlarına emeklilik imkanı sunulacağı yönünde çok fazla haber yayınlanıyor. Hatta bu konuda bazı yasa taslakları da hazırlandı. Peki bu haktan kimler yararlanabilir? Böyle bir imkan olabilir mi? Ev kadınları çalışmadan emekli olur mu? Gelin detaylarına bakalım...