En düşük 3.500 TL aylık maaş! KESİNLEŞTİ! 20-25 yıl evli kalan, çalışmayan ev hanımlarına emeklilik!1261 gün prim + 4/B (Bağkur)...
Ülkemizde sadece çalışanlara değil, ev hanımlarına da emekli olma imkanı sağlanıyor. Ev kadınlarına emeklilik yolunu isteğe bağlı sigorta açıyor. En düşük 2 bin 70 TL ödeme yaparak emekli maaşına kavuşabilirsiniz. Aynı zamanda evde üretim yapanlar için ise farklı imkanlar yer alıyor. İşte ev hanımlarına emeklilik yolları haberimizde!
Son günlerde özellikle internette 20-25 yıl evli kalan ev kadınlarına emeklilik imkanı sunulacağı yönünde çok fazla haber yayınlanıyor. Hatta bu konuda bazı yasa taslakları da hazırlandı. Peki bu haktan kimler yararlanabilir? Böyle bir imkan olabilir mi? Ev kadınları çalışmadan emekli olur mu? Gelin detaylarına bakalım...
Bunun yolunu da isteğe bağlı sigorta açıyor. Evde üretim yapanlar için ise farklı bir imkan bulunuyor.
* İsteğe bağlı sigortaya başvuru için hangi şartlar gerekiyor?
5510 sayılı Kanun'a tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak, sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak, kendi sigortalılığı nedeniyle malullük ve yaşlılık aylığı almamak, 18 yaşını doldurmak gerekiyor.