SGK girişini 1991, 2002, 2012 arası yaptırana müjde! 2160 ve 3600 günle erken emeklilik geliyor

Askerlik görevini tamamlayan sigortalılar, askerlik sürelerini borçlanarak yaşlarını geriye çekebiliyor. Bu durum, emeklilik yaşını düşürürken, prim gün sayısını da artırıyor.

2012'de Sigortalı Olanlar: Bu tarihte sigortalı olanlar, yaş ve prim şartlarını tamamladıktan sonra normal emeklilik hakkı kazanıyor.

Doğum Borçlanması 3 Çocuğa Çıktı: 2160 Güne Kadar Prim Kazanma İmkanı

SGK, annelerin doğum sonrası çalışamadıkları süreleri borçlanma hakkını 3 çocuğa kadar genişletti. Buna göre:

Her çocuk için 2 yıl (720 gün) borçlanma imkanı,

Toplamda 6 yıl (2160 gün) prim kazanma fırsatı,

Evlat edinen anneler de 2 yaş altı çocuklar için aynı haktan yararlanabilecek.

SGK Uzmanı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Bu reform, özellikle kariyerine ara veren annelerin emeklilikte kaybettikleri süreyi telafi etmesini sağlayacak. Evlat edinme ve staj sürelerinin dahil edilmesi de kapsayıcılığı artırıyor" diyor.