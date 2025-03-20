SGK’dan birden fazla maaş almak için şartlar neler, kimler alabilir?

2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile emeklilik işlemleri SGK tarafından yürütülmeye başlandı. Bu kapsamda, emeklilik başvuruları ve vefat eden sigortalıların hak sahiplerine yönelik işlemler SGK tarafından değerlendirilir. Kanun, belirli şartları sağlayan kişilere birden fazla emekli maaşı alma hakkı tanınıyor. Peki kimler bu haktan yararlanır? İşte merak edilenler…

Eşi vefat eden kadın veya erkek, emekli ya da çalışan olmasına bakılmaksızın dul maaşı alabilir. Ancak maaş oranı çalışma durumuna göre değişir:

Bazı emekliler, yasal düzenlemeler sayesinde birden fazla maaş alma hakkına sahip. Çalışma durumu, sigorta türü ve ailevi şartlar bu hakların belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

◾ Emekli Sandığı'ndan maaş alanlar ise SSK'lı veya Bağ-Kur'lu olarak çalışabilir ve maaşları kesilmez. Ancak memur olduklarında maaş durdurulur.

Yetim maaşı alabilmek için kişinin çalışmaması gerekir. Ancak sigorta türüne göre farklı uygulamalar vardır:

Hem eşten hem kendi emekli maaşını alanlar

Eşi vefat eden ve kendisi de emekli olan bireyler, hem kendi emekli maaşlarını hem de dul maaşlarını alabilirler. Bunun yanı sıra bir işte çalışıyorsa üçüncü bir maaş da alabilirler.

Yetim kız çocukları için çift maaş imkanı

◾ 1 Ekim 2008'den itibaren yetim kız çocukları, ölen anne ve babasından iki maaş birden alabilir.

◾ Bu maaşların yüksek olanı tam ödenirken, düşük olanın yarısı bağlanır.

◾ Evlendiklerinde ise maaşları kesilir.

Çift maaş hakkı, sigorta statüsüne ve çalışma durumuna göre değişiklik gösterebilir. Hak sahiplerinin detaylı bilgi almak için SGK'ya başvurması önerilir.