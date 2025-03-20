"Başlangıcından itibaren büyük ilgi gören kampanyamıza şu ana kadar 250 binden fazla vatandaşımız web sitemiz üzerinden talep formu doldurdu. Müşteri hizmetleri ekibimiz, bu taleplere dönüş yapmaya devam ediyor. Satış ofislerimizde ise randevulu sistem ile misafirlerimizi ağırlıyor, gün içinde gelen diğer müşterilerimize de bekleme sürelerini en aza indirecek şekilde destek sağlıyoruz. Ayrıca yine bu süreç içerisinde ön satış başvurusu yapmış olan 2 binden fazla vatandaşımızın satış işlemlerini tamamlamaktayız. Web sitesi ve çağrı merkezine gelen taleplerin tamamına geri dönüş yapabilmek için kampanya süresini uzatma kararı aldık."