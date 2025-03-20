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Emlak Konut duyurdu: "Kazançlı Yatırım Kampanyası"na başvuru süresi uzatıldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz'ın 19 Şubat'ta detaylarını paylaştığı 'Kazançlı Yatırım Kampanyası' devam ediyor. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda kampanyanın 23 Mart olan son başvuru tarihinin 27 Nisan'a uzatıldığı açıkladı.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 11:36 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 11:39
Emlak Konut duyurdu: Kazançlı Yatırım Kampanyasına başvuru süresi uzatıldı

Ev sahibi olma hayallerini ertelemek istemeyen vatandaşlar, Emlak Konut'un İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projesini kapsayan Kazançlı Yatırım Kampanyası'na yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

Emlak Konut duyurdu: Kazançlı Yatırım Kampanyasına başvuru süresi uzatıldı

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Kazançlı Yatırım Kampanyası'na vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirirken, kampanyanın başvuru tarihini uzatma kararıyla ilgili şu bilgileri verdi:

Emlak Konut duyurdu: Kazançlı Yatırım Kampanyasına başvuru süresi uzatıldı

"Başlangıcından itibaren büyük ilgi gören kampanyamıza şu ana kadar 250 binden fazla vatandaşımız web sitemiz üzerinden talep formu doldurdu. Müşteri hizmetleri ekibimiz, bu taleplere dönüş yapmaya devam ediyor. Satış ofislerimizde ise randevulu sistem ile misafirlerimizi ağırlıyor, gün içinde gelen diğer müşterilerimize de bekleme sürelerini en aza indirecek şekilde destek sağlıyoruz. Ayrıca yine bu süreç içerisinde ön satış başvurusu yapmış olan 2 binden fazla vatandaşımızın satış işlemlerini tamamlamaktayız. Web sitesi ve çağrı merkezine gelen taleplerin tamamına geri dönüş yapabilmek için kampanya süresini uzatma kararı aldık."

Emlak Konut duyurdu: Kazançlı Yatırım Kampanyasına başvuru süresi uzatıldı

Geçtiğimiz bir ay içinde, 4 bin 500 konuttan 2 binden fazla ön satış gerçekleştirildi. Kampanya hakkında bilgi almak isteyen 250 binden fazla kişi, Emlak Konut'un web sitesi üzerinden form doldurdu, 96 binin üzerinde çağrı müşteri hizmetlerine yapıldı ve satış ofislerine yapılan ziyaret sayısı 22 bini geçti.

Emlak Konut duyurdu: Kazançlı Yatırım Kampanyasına başvuru süresi uzatıldı

Kampanyaya yönelik vatandaşlar, Emlak Konut'un web sitesinden, çağrı merkezinden veya satış ofislerinden bilgi alabilir.