SGK girişi 2000-2012 s. olanlara 5000 primle kısmi emeklilik! 2. EYT torbası 50-55-56-58 yaşındakilere çıkacak! Staj, çıraklık, Bağkur affı...

Türkiye'de yaklaşık 5 milyon kişi, EYT yasasıyla birlikte emeklilik yolunu açma fırsatı elde etti. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar veya borçlanma yoluyla başlangıçlarını bu tarihe çekenler, belirli prim ve yıl şartlarını tamamladıklarında emekli aylığı almaya hak kazanabilecek. Fazla çalışma imkânı bulunmayan bireyler için kısmi emeklilik seçeneği, yardım eli olarak görülüyor. Peki, kısmi emeklilik şartları neler? İşte detaylar...