SGK girişi 2000-2012 s. olanlara 5000 primle kısmi emeklilik! 2. EYT torbası 50-55-56-58 yaşındakilere çıkacak! Staj, çıraklık, Bağkur affı...
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) getirdiği yeni düzenleme ile 3600 prim günü ile erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Bu imkandan yararlanmak isteyenlerin belli şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşçiler, emeklilik için gereken prim günü sayısını tamamladıktan sonra, erken emeklilik imkanından yararlanabilme fırsatı elde ediyorlar. Ancak, bu durumda yaş ve yıl şartlarına da dikkat etmek gerekiyor. Peki, kısmi emeklilik şartları değişecek mi? Kimler yararlanacak? İşte detaylar...
18.07.2023 14:03 - Son Güncelleme: 18.07.2023 14:03
Türkiye'de yaklaşık 5 milyon kişi, EYT yasasıyla birlikte emeklilik yolunu açma fırsatı elde etti. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar veya borçlanma yoluyla başlangıçlarını bu tarihe çekenler, belirli prim ve yıl şartlarını tamamladıklarında emekli aylığı almaya hak kazanabilecek. Fazla çalışma imkânı bulunmayan bireyler için kısmi emeklilik seçeneği, yardım eli olarak görülüyor. Peki, kısmi emeklilik şartları neler? İşte detaylar...
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen ve mevcut emeklilik şartlarını karşılamalarına rağmen emekli olamayanlar için kısmi emeklilik düzenlemesi bekleniyor.
10 YIL PRİMLE EMEKLİ OLMA:
Kısmi emeklilik imkanıyla birlikte, en az 10 yıl prim ödeyenler emeklilik hakkı elde edebiliyor.